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новость В Мосгорсуде пятеро обвиняемых в хулиганстве вскрыли себе вены

17.11.2017
Вскрывшие вены в Мосгорсуде. Кадр видеозаписи
Вскрывшие вены в Мосгорсуде. Кадр видеозаписи
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В Мосгорсуде пятеро из шести обвиняемых в хулиганстве уроженцев Чечни вскрыли себе вены в знак протеста против длительного нахождения под стражей и затягивания расследования уголовного дела, сообщает Интерфакс. Для этого они использовали части зажигалок.

Обвиняемые с 2015 года находятся в СИЗО находятся. "Я уверен, что у них уже просто не выдержали нервы, это было от безысходности", - заявил адвокат одного из обвиняемых Шамиль Яндарбаев.

В суд выла вызвана скорая помощь. Медики перевязали раны, но сочли, что пострадавшие в госпитализации не нуждаются. Заседание суда продолжилось.

"В отношении Умара-Хами Идрисова, Рамбека Мусрапилова, Шамхана Абдуева, Абдула Сатабаева, Шамиля Садуева, Асалана Махмутмерзаева продлен срок ареста до 18 января", - сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Всех обвиняемых отправили в следственный изолятор.

Как сообщила представитель столичного главка ССКР Юлия Иванова, следователи оценят работу конвоиров, сопровождавших арестованных. По ее словам, в рамках проверки "будет дана правовая оценка действиям сотрудников конвойной службы по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, халатности, доведении до самоубийства".

Обвиняемые проходят по делу о нападении на ресторан "Тануки" в Москве в 2015 году. "Согласно представленным в суд документам, по версии следствия, обвиняемые, совершая нападение в ресторане "Тануки", имея при себе оружие (пистолет, арбалет, карабины, охотничьи карабины "Сайга" и др.), бейсбольные биты, высказывали угрозы жизни в адрес потерпевших, одному из потерпевших наносили беспричинно удары руками и ногами, осуществляли выстрелы в сторону другого потерпевшего и др. В частности, Идрисову также вменяется в вину совершение угрозы убийством", - сообщила пресс-секретарь суда.

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17.11.2017
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