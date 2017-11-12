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новость В Москве напали на участников ЛГБТ-конференции

12.11.2017
Зоя Матисова. Фото: vsetreningi.ru
Зоя Матисова. Фото: vsetreningi.ru
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В столице в субботу вечером четверо неизвестных напали на участников 4-й семейной ЛГБТ-конференции, организованной центром социально-психологических и культурных проектов "Ресурс ЛГБТКИА - Москва". Об этом тогда же сообщила Российская ЛГБТ-сеть.

Когда участники после заседания шли по улице, в них распылили некую жидкость или газ, предположительно что-то ацетоносодержащее.

Психолога Зою Матисову, члена совета Российской ЛГБТ-сети, увезли в офтальмологию. Медики посоветовали ей не открывать глаза.

В дальнейшем, однако, выяснилось, что серьезной угрозы здоровью Матисовой и других пострадавших нет.

На место инцидента вызывали полицию. О возбуждении дела по факту нападения не сообщается.

Место и время очередного заседания конференции "Ресурс ЛГБТКИА - Москва" изменил.

12 августа в Петербурге несколько неизвестных в спортивных костюмах напали на участников акции ЛГБТ и освещавших ее журналистов, распылив им в лицо газ из баллончиков. Химические ожоги получили не меньше 15 человек; у троих травмы глаз оказались достаточно серьезными.

За инцидентом наблюдали как минимум 15 омоновцев. Пресечь действия нападавших они не пытались.

Тем не менее 15-го числа полиция возбудило дело по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкого вреда здоровью), предусматривающей до двух лет колонии.

19 августа стало известно, что задержан один из подозреваемых в нападении - администратор ВК-сообщества "Straight Edge | sXe" Артем Андреев.

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12.11.2017
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