О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Economy/m.265745.html | http://mirror715.graniru.info/Economy/m.265745.html
Также: Экономика, Президент, Правительство, Общество, Политика, Россия | Персоны: Владимир Путин, Дмитрий Медведев

новость Сбор с хозяйствующих субъектов

Предприниматели пожаловались Путину на правительство из-за новых сборов
20.11.2017
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Реклама

Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, "Деловая Россия" и "Опора России" в совместном письме пожаловались президенту Владимиру Путину на потери от новых сборов, введенных правительством. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на текст документа.

Представители бизнес-объединений считают новые сборы нарушением договоренностей о неизменности фискальной нагрузки. В 2014 году Путин ввел мораторий на рост налоговой нагрузки до конца 2018 года. В начале 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам "воздержаться от принятия и внесения в правительство" проектов, предусматривающих новые платежи, пока не будет принят закон о них.

По подсчетам авторов письма, только в 2018 году из-за новых сборов и платежей, которые правительство внесло в трехлетний план бюджета, бизнес потеряет более 100 миллиардов рублей. В частности, с нового года станут действовать пошлины на импорт станков и оборудования, 7-процентный утилизационный сбор на средства тяжелого и энергетического машиностроения, 25-процентный инвестиционный сбор в морских портах. Также повышаются уже существующие сборы: в частности, на 15 процентов будет увеличен утилизационный сбор на автомобили.

Эти платежи формально не являются налогами, поэтому на них не распространяется действие президентского моратория.

Предприниматели предсказывают, что увеличение фискальной нагрузки приведет к сокращению инвестиций, подорожанию средств производства и конечной продукции практически во всех отраслях. Например, это скажется на ценах на импортируемую технику и вследствие этого на импорте автомобилей, который за 2012-2016 годы уже сократился в пять раз.

В марте министр финансов Антон Силуанов предложил увеличить ставку налога на добавленную стоимость до 22 процентов, одновременно снизив до того же уровня страховые взносы. Силуанов аргументировал необходимость таких изменений борьбой с теневой экономикой. По словам чиновника, эта операция была бы "нейтральной для бюджета".

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
20.11.2017
новость Новости по теме
04.08.2017 Правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении регионов полномочий →
06.06.2017 Reuters: Половина российских бизнесменов обходит закон о декларации офшорных активов →
04.04.2017 Путин освободил попавших под санкции россиян от налогов →
22.03.2017 Госдума разрешила находящимся под санкциями россиянам платить налоги за границей →
14.03.2017 Находящимися под санкциями россиянам разрешат не отчитываться об офшорных компаниях →
13.03.2017 Силуанов предложил повысить НДС до 22 процентов →
22.02.2017 В правительстве обсуждаются варианты повышения подоходного налога →
21.02.2017 В правительстве обсуждают возможность ограничения наличных расчетов →
Фото и Видео
23154
Play own
Голодовка валютных заемщиков
22768
Play own
Флэшмоб валютных ипотечников
"Улов дня". Проспект мира, Москва, 1991 г. Фото Дмитрия Борко
Фотоуроки кризиса (10 фото)
22285
Play own
"Пожирание рубля" у Центробанка
Реклама


Выбор читателей
статья Англичанка обнажилась
новость Нет уголовной романтике!
Логотип АУЕ. Источник: vsekidki.ru
статья Мастер-класс Мединского
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Германия без правительства
Бундестаг. Фото с сайта withfriendship.com
РЕКЛАМА
статья Мугабе и Путин
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Тучи над Сечиным
Илья Мильштейн
новость FIFA ищет Родченкова
Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе. Фото: fifa.com
новость Торшин и выборы в США
Александр Торшин. Фото: banki.ru
новость Химоружие в Сирии: новая резолюция
Штаб-квартира ООН. Фото: Википедия
новость Чечня: атака на пост полиции
Въезд в аул Рошни-Чу. Фото из Инстаграма @nohchi_mountains
статья Путин Антибиотик
Виталий Портников
новость В Киеве задержали убийцу Хлебникова
Пол Хлебников. Фото: svoboda.org
новость Третье вето России
Василий Небензя. Кадр трансляции заседания СБ ООН
в блоге Законы против иностранцев
383
новость СМИ-"агенты": СПЧ против
Пленарное заседание СПЧ. Фото: president-sovet.ru
новость Штраф за фото с Ходорковским
Михаил Ходорковский и Яков Григорьев. Фото с ФБ-страницы Григорьева
новость ТНТ: Только российское
Заставка телеканала ТНТ
статья Новый бунт Райкина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Россия против клеветников
383
новость Аресты за встречу с Навальным
Встреча с Алексеем Навальным в Иркутске. Фото: vk.com/teamnavalny_irkutsk