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Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, "Деловая Россия" и "Опора России" в совместном письме пожаловались президенту Владимиру Путину на потери от новых сборов, введенных правительством. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на текст документа.

Представители бизнес-объединений считают новые сборы нарушением договоренностей о неизменности фискальной нагрузки. В 2014 году Путин ввел мораторий на рост налоговой нагрузки до конца 2018 года. В начале 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам "воздержаться от принятия и внесения в правительство" проектов, предусматривающих новые платежи, пока не будет принят закон о них.

По подсчетам авторов письма, только в 2018 году из-за новых сборов и платежей, которые правительство внесло в трехлетний план бюджета, бизнес потеряет более 100 миллиардов рублей. В частности, с нового года станут действовать пошлины на импорт станков и оборудования, 7-процентный утилизационный сбор на средства тяжелого и энергетического машиностроения, 25-процентный инвестиционный сбор в морских портах. Также повышаются уже существующие сборы: в частности, на 15 процентов будет увеличен утилизационный сбор на автомобили.

Эти платежи формально не являются налогами, поэтому на них не распространяется действие президентского моратория.

Предприниматели предсказывают, что увеличение фискальной нагрузки приведет к сокращению инвестиций, подорожанию средств производства и конечной продукции практически во всех отраслях. Например, это скажется на ценах на импортируемую технику и вследствие этого на импорте автомобилей, который за 2012-2016 годы уже сократился в пять раз.

В марте министр финансов Антон Силуанов предложил увеличить ставку налога на добавленную стоимость до 22 процентов, одновременно снизив до того же уровня страховые взносы. Силуанов аргументировал необходимость таких изменений борьбой с теневой экономикой. По словам чиновника, эта операция была бы "нейтральной для бюджета".