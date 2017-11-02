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Также: Литература, Культура

новость Умер писатель Владимир Маканин

02.11.2017
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На 81-м году жизни умер писатель Владимир Маканин, лауреат литературных премий "Большая книга" и "Русский букер", а также Европейской премии по литературе. Об этом сообщает издательство "Эксмо".

"Владимир Семенович умер у себя дома, в поселке Красный под Ростовом-на-Дону. Последние несколько лет болел. Похороны состоятся 3 ноября недалеко от дома, на сельском кладбище", - говорится в сообщении издательства.

В 1960 году Маканин окончил механико-математический факультет МГУ, преподавал в высших учебных заведениях и параллельно учился на Высших сценарных курсах. Публиковаться начал в 1965 году. В 1985 году Маанин стал членом правления Союза писателей СССР. В 1987 году писатель вошел в редколлегию журнала "Знамя".

Среди произведений Маканина "Прямая линия", "Голоса", "Гражданин убегающий", "Ключарев и Алимушкин", "Антилидер", "Лаз", "Стол, покрытый сукном с графином посередине", "Андеграунд, или Герой нашего времени", "Две сестры и Кандинский", Кавказский пленный", "Асан". Его произведения экранизировали режиссеры Георгий Данелия ("Орел и решка") и Алексей Учитель ("Пленный").

Маканин - лауреат литературных премий "Большая книга" (2008 год, за роман "Асан"), "Русский Букер" (1993 год, за повесть "Стол, покрытый сукном и с графином посередине"), "Пенне" (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (Германия), премии "Ясная Поляна" и других.

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02.11.2017
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