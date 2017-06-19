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новость В питерском отделе полиции в камеры к задержанным 12 июня пустили газ

19.06.2017
Задержанные в полиции Петербурга. Фото: Александр Шуршев‏
Задержанные в полиции Петербурга. Фото: Александр Шуршев‏
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В 33-м отделе полиции Петербурга в камеры к задержанным на антикоррупционной акции 12 июня пустили газ. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Сайт публикует два аудиосвидетельства, полученных городским штабом Алексея Навального. Еще двое задержанных подтвердили информацию журналистам ОВД-Инфо.

Согласно этим свидетельствам, вечером 12 июня в одной из камер находился "буйный" задержанный, который начал колотить в стену. Полицейские сначала ударили его несколько раз, затем оставили в камере одного и пустили туда газ из перцового баллона. Через вентиляцию газ распространился и в другие камеры.

Находившимся в отделе стало плохо. Одна из пострадавших описывает ситуацию как "настоящий ад". Среди задержанных митингующих оказался астматик.

Задержанные просили полицейских вызвать скорую, но те отказались это сделать и только выдали сидевшим в камерах по бутылке воды.

В итоге одному из задержанных удалось вызвать скорую с пронесенного в камеру мобильного телефона. После того как приехавшие медики осмотрели задержанных, их перевели в подвал, где они и провели все оставшееся время. Как рассказали участники акции, там им приходилось спать на стульях, а одну девушку заставили идти в туалет босиком по холодному полу, поскольку из ее обуви нельзя было вынуть шнурки.

В Петербурге 12 июня на Марсовом поле во время антикоррупционной акции были задержаны 635 человек, 235 из них остались в отделах полиции на ночь.

Из рассказа одной из задержанных
...Мы стали все задыхаться. Я в какой-то момент поняла, что просто не могу дышать. Девочки, которые были со мной, стали стучаться, просили, чтобы нас вывели и как-то помогли нам. Полицейский открыл - закрыл нас. Сказал: "Сидите дальше". Я уже поняла, что, наверное, все, я погибаю, умираю, потому что я пытаюсь сделать вдох и не могу. Я делаю вдох, и газ попадает мне в горло, и я еще больше задыхаюсь. В конце концов нас выпустили в какой-то маленький закуточек, где было окно, я подбежала к этому окну и стала "отдыхиваться". Девочки говорили: "Вызовите скорую, плохо человеку". Мальчики остаются там, они тоже кашляют, и им тоже плохо. „Скорую“ нам отказались вызывать".

https://ovdinfo.org/news/2017/06/19/v-33-otdele-policii-sankt-peterburga-v-noch-na-13-iyunya-v-kamery-pustili-gaz

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
19.06.2017
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Александр Скобов 16.06.2017
в блоге Петербургский беспредел
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В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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