Реклама

В 33-м отделе полиции Петербурга в камеры к задержанным на антикоррупционной акции 12 июня пустили газ. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Сайт публикует два аудиосвидетельства, полученных городским штабом Алексея Навального. Еще двое задержанных подтвердили информацию журналистам ОВД-Инфо.

Согласно этим свидетельствам, вечером 12 июня в одной из камер находился "буйный" задержанный, который начал колотить в стену. Полицейские сначала ударили его несколько раз, затем оставили в камере одного и пустили туда газ из перцового баллона. Через вентиляцию газ распространился и в другие камеры.

Находившимся в отделе стало плохо. Одна из пострадавших описывает ситуацию как "настоящий ад". Среди задержанных митингующих оказался астматик.

Задержанные просили полицейских вызвать скорую, но те отказались это сделать и только выдали сидевшим в камерах по бутылке воды.

В итоге одному из задержанных удалось вызвать скорую с пронесенного в камеру мобильного телефона. После того как приехавшие медики осмотрели задержанных, их перевели в подвал, где они и провели все оставшееся время. Как рассказали участники акции, там им приходилось спать на стульях, а одну девушку заставили идти в туалет босиком по холодному полу, поскольку из ее обуви нельзя было вынуть шнурки.

В Петербурге 12 июня на Марсовом поле во время антикоррупционной акции были задержаны 635 человек, 235 из них остались в отделах полиции на ночь.