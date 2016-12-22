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Безумные президентские выборы в США наконец-то закончились. Избранный президент твердит, что одержал "сокрушительную" победу. Это далеко не так, но нам надо привыкать к гиперболам на ближайшие четыре года. Впрочем, сам он уже отмерил себе восемь лет. В полдень 20 января он будет приведен к присяге и приступит к исполнению обязанностей.

Последний опрос показывает, что большинство американцев - 54 процента - ждут этого момента со смешанными чувствами неопределенности, тревоги и пессимизма. После избрания Джорджа Буша-младшего в 2000 году оптимистов было 59 процентов, после избрания Барака Обамы в 2008-м - 66.

Тревожиться есть о чем. Недавно Генри Киссинджера спросили в интервью: "Положим, у Трампа нет опыта государственной работы. Но он же может окружить себя хорошими советниками. Ведь такое возможно?" Киссинджер ответил: "Президент должен иметь собственные внутренние убеждения. Советники не могут ему их дать".

Но Киссинджер - опытный дипломат. Он не хочет ни с кем портить отношений. Он хочет, чтобы его по-прежнему принимали в Кремле, а для этого ему нужно сохранять лояльность президенту Трампу. Поэтому он тотчас воздал должное избирательной стратегии Трампа, который выиграл номинацию вопреки позиции партийных боссов. "Теперь он должен применить то же умение на международной арене".

Что верно, то верно. Трамп отлично знает, как заручиться поддержкой вождей партии. Он назначил на пост министра транспорта Элен Чао - жену лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, а Макконнелл назвал этот выбор "блестящим". Неудивительно, что он отклонил требование создать специальный сенатский комитет по расследованию вмешательства России в американский избирательный процесс. Вот такое теперь в Вашингтоне разделение властей.

Среди важных пунктов программы Трампа на первые сто дней значится заполнение вакансии в Верховном суде США. Это место пустует с марта - после скоропостижной кончины судьи Антонина Скалиа. Республиканцы в Сенате упорно отказывались даже рассматривать кандидатуру, представленную президентом Обамой. Теперь президент Трамп назначит девятым судьей своего единомышленника - и баланс сил в этом ареопаге сместится в пользу консерваторов. Тогда закипит работа по отмене завоеваний великой либеральной революции 60-х, начиная с права на аборт и кончая свободой слова. Боюсь, многие американцы даже не подозревают, каких прав и свобод они могут лишиться: это поколение никогда за них не боролось и считает их чем-то само собой разумеющимся.

Вот свежие образчики нового мышления и перестройки от одного из ближайших советников Трампа - бывшего спикера нижней палаты Ньюта Гингрича. Обсуждается вопрос, имеет ли президент право давать должности в своей администрации собственным родственникам, - ведь существует закон, возбраняющий такие назначения. А президент, заявляет Гингрич, пользуется неограниченным правом помилования, он может заранее простить детей за нарушение закона. Это, разумеется, несусветная чушь, рассчитанная на совсем безграмотных людей. Президент не может миловать за несовершенное преступление, и миловать в данном случае он должен самого себя, а это абсурд. Именно для того, чтобы получить помилование от своего преемника Джеральда Форда, ушел в отставку в 1974 году Ричард Никсон. Такая правовая культура у советников Трампа.

Тот же самый Гингрич планирует возродить Комиcсию по расследованию антиамериканской деятельности. Летом этого года, обсуждая в ток-шоу теракт в ночном клубе Орландо, он заявил:

Напомню, что теракты в Сан-Бернардино, Форт-Худе и Орландо совершили американские граждане. Мы намерены в конечном счете объявить войну исламским шовинистам и сказать: если вы приносите клятву верности ИГИЛу, вы становитесь предателем и теряете свое гражданство. И мы намерены занять гораздо более жесткую позицию. В конце 30-х годов прошлого века президент Франклин Рузвельт столкнулся с нацистским проникновением в Соединенные Штаты. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности была первоначально создана для выявления нацистов. Мы приняли с этой целью несколько законов в 1938 и 1939 годах и объявили помощь нацистам противозаконной. Мы собираемся в настоящее время предпринять аналогичные шаги.

Это правда, что комиссия была создана для выявления сочувствующих нацизму, но после войны переключилась на сочувствующих коммунизму - лиха беда начало. Все зависит от определения, что такое антиамериканская деятельность, а в рядах республиканцев немало таких, кто считает врагами Америки либералов.

О вероятной внешней политике Трампа Генри Киссинджер выразился так:

Дональд Трамп - это феномен, какого зарубежные страны еще не видели. Для них его приход к власти - потрясение, но одновременно и необыкновенная возможность.

На прощальной пресс-конференции Обамы стоял фактически один-единственный "русский вопрос". И президент на него подробно ответил. Он подтвердил, что лично предупреждал Владимира Путина о последствиях вмешательства Москвы в американский избирательный процесс. Он пояснил, что его волновали не утечки компромата, с которыми уже ничего поделать было нельзя, а возможное вмешательство хакеров именно в процедуру голосования, в подсчет голосов. Путин отрицал причастность России, но вмешательства, по словам Обамы, не было.

Президент сказал, что удивлен тем, что республиканцы, которые критиковали его за мягкотелость в отношении России, теперь вдруг стали обвинять его в чрезмерной жесткости и требовать отмены санкций.

Ничего удивительного... Согласно одному вполне надежному опросу, 37 процентов республиканских избирателей одобряют Путина. Треть республиканцев устраивает Владимир Путин, бывший глава КГБ. Рональд Рейган в гробу перевернулся бы.

В своем рвении опровергнуть выводы ЦРУ соратники Трампа изобретают конспирологические версии. Одна из них принадлежит кандидату на пост первого заместителя госсекретаря Джону Болтону. Сайты, утверждает он, взломал кто-то другой "под фальшивым флагом", может быть, сам Обама - русские не такие дураки, чтобы оставлять "русский след".

Так для того и оставили, чтобы знали и боялись! А зачем это Обаме понадобилось? Этого Болтон не объясняет.

В Кремле царят радужные надежды на отмену санкций - это видно по целому ряду заявлений и комментариев. Насколько они оправданы? На сто процентов.

С одной стороны, закон Магнитского отменить не так-то просто даже имея большинство в обеих палатах Конгресса. С другой - исключение из санкционного списка производится по представлению президента, если юридическое или физическое лицо "существенно изменило свое поведение" и обязалось хорошо себя вести и впредь, а также по соображениям национальной безопасности. Это чисто техническая процедура, которую никто в Америке даже не заметит. Получится, как с поправкой Джексона-Вэника: закон вроде бы есть, но президент из года в год отменяет его действие. Предлогом для такой отмены может стать необходимость совместной борьбы с терроризмом и ситуация в Сирии.

Видимо, предвидя такой поворот, администрация Обамы на днях дополнила санкционный список.

Трудно удержаться, чтобы напоследок не процитировать еще раз Киссинджера. Его спросили, какого он мнения о Путине. Киссинджер ответил:

Это персонаж из Достоевского. Человек с великим чувством внутренней связи с российской историей, как он ее понимает. А еще он холодный калькулятор российских национальных интересов, как он их понимает и в которых, как он верит, - возможно, справедливо - есть нечто уникальное.

Жаль все же, что Киссинджер не назвал персонажа по имени. Но комплимент в любом случае получился двусмысленный.