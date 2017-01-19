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Вице-премьер Виталий Мутко поддержал решение чемпиона мира Сергея Шубенкова и других российских легкоатлетов выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщает ТАСС.

К настоящему времени заявки на участие в соревнованиях под нейтральным флагом подали пять легкоатлетов, в числе которых чемпионы мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и в прыжках в высоту Мария Кучина.

"Если наших спортсменов допустят под нейтральной флагом, мы будем только рады. Мы и так знаем, что они наши. Мы будем их поддерживать, - сказал Мутко. - Мы никого не связываем, и так будем знать, что он россиянин. Какие вопросы к Шубекову? Он по 48 раз тестируется. Не надо писать про патриотические порывы, глупости это все. Какой "патриотизм - не патриотизм"?"

О своем решении Шубенков заявил накануне. Это вызвало неоднозначную реакцию. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, экс-депутат Госдумы от"Единой России" Светлана Хоркина заявила, что под белым флагом можно выступать только в экстренных ситуациях, например, во время военных действий.

В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Спортсмены могут получить разрешение от IAAF на участие в международных стартах только после одобрения их индивидуальных заявок. При этом до восстановления членства ВФЛА они не смогут представлять Россию.

11 января национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований, а также лишить ее права проводить у себя международные турниры. "Основываясь на новых, неопровержимых доказательствах существования в России государственной допинговой системы, приведенных Маклареном и его командой, группа руководителей призывает исключить российские спортивные организации из всех международных состязаний до тех пор, пока спорт и антидопинговая система в стране не будут приведены в полное соответствие с кодексом WADA", - говорится в заявлении.

"Также руководители просят перенести из России все крупные международные соревнования и установить мораторий на проведение предстоящих турниров в стране", - отмечается в документе.

При этом российские спортсмены, не уличенные в употреблении допинга, смогут принимать участие в состязаниях, но только как нейтральные атлеты.