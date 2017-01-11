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Также: Мир, Россия, Спорт, Политика, Общество | Персоны: Виталий Мутко

новость Главы NADO призвали отстранить Россию от всех международных соревнований

11.01.2017
Логотип Института национальных антидопинговых организаций
Логотип Института национальных антидопинговых организаций
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Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований, а также лишить ее права проводить у себя международные турниры. Об этом говорится в пресс-релизе, выпущенном по итогам саммита NADO в Дублине.

"Основываясь на новых, неопровержимых доказательствах существования в России государственной допинговой системы, приведенных Маклареном и его командой, группа руководителей призывает исключить российские спортивные организации из всех международных состязаний до тех пор, пока спорт и антидопинговая система в стране не будут приведены в полное соответствие с кодексом WADA", - говорится в заявлении.

"Также руководители просят перенести из России все крупные международные соревнования и установить мораторий на проведение предстоящих турниров в стране", - отмечается в документе.

При этом российские спортсмены, не уличенные в употреблении допинга, смогут принимать участие в состязаниях, но только как нейтральные атлеты.

Совместное заявление подписали антидопинговые организации США, Канады, Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Хорватии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции и Швейцарии.

В ответ на это вице-премьер России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко призвал NADO заниматься своим делом и собирать мочу, а не вмешиваться в политику.

Комментируя заявление NADO, Виталий Мутко заявил, что призыв лишить Россию права участия в любых соревнованиях является продуманной атакой, цель которой - дискредитация российского спорта.

"Антидопинговые организации должны контролировать ситуацию в своих странах, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. За этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то - сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой", - приводит слова Мутко "Р-Спорт".

По его словам, никаких доказательств существования в России государственной допинговой программы не существует. "Есть "золотая" линия о некой государственной программе, а подтверждающих фактов нет. Ни одного факта не было, нет, и не будет. Это общий тренд, что русские виноваты. Мы нужны всем неконкурентоспособные. Могу сказать, что мы делали и будем делать все для защиты наших спортсменов", - подчеркнул вице-премьер.

9 декабря канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи.

К настоящему времени известно об отстранении от соревнований 12 россиян. Среди них чемпионы Олимпиады в Сочи лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков, серебряные и бронзовые призеры Игр.

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11.01.2017
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Илья Мильштейн

Два бойца

Илья Мильштейн, 19.12.2016

Да, в целом они были очень похожи - эти выступления дисквалифицированного врагами боксера и уязвленного художника. Поветкина уже ловили на мельдонии, как Михалкова на прославлении вождей, и оба с принципиальной неуступчивостью отвергали все обвинения. Оба упорствовали в своей правоте. Оба отказывались верить так называемым аргументам и фактам.


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