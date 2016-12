Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране. Как пишет The New York Times, по ее словам, "это был институциональный сговор". При этом Анцелиович подчеркнула, что в нем не участвовали представители высшего руководства страны.

