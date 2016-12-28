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Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране. Как пишет The New York Times, по ее словам, "это был институциональный сговор". При этом Анцелиович подчеркнула, что в нем не участвовали представители высшего руководства страны.

И.о. главы РУСАДА добавила, что была потрясена, когда узнала об этом. Как отмечает издание, это первый случай, когда российские чиновники признают наличие российской допинговой программы.

О "многих совершенных ошибках" в интервью изданию рассказал и глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. "Как бывший министр спорта и как президент Олимпийского комитета, я считаю, что мы сделали много ошибок", - заявил он.

При этом Смирнов отметил, что не встречался с большинством лиц, упомянутых в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, хотя и знает, что все фигурировавшие в расследовании лица были впоследствии уволены. "Мы должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на это соглашаются", - сказал экс-министр.

Фамилии других согласившихся на интервью спортсменов и чиновников издание не приводит.

В минувшую пятницу стало известно, что Международный олимпийский комитет перепроверит все пробы российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи, Лондоне и Ванкувере. Кроме того, комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Играх 2014 года в Сочи. "Ричард Макларен исследовал 95 образов российских спортсменов, которые предоставил ему МОК. Пробы 28 спортсменов имеют признаки манипуляции. Теперь они были переданы в лабораторию в Лозанне, их повторный анализ уже начался", - говорится в релизе.

До этого Международная федерация лыжного спорта временно отстранила от международных соревнований шесть членов сборной России по лыжным гонкам, а Союз биатлонистов России был вынужден отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, а также юношеского чемпионата мира 2017 года в городе Остров Псковской области.

Ранее в пресс-службе Международной федерации бобслея и скелетона сообщили, что чемпионат мира 2017 года по этим видам спорта перенесен из Сочи в Германию. Соревнования примет город Кенигзее.

9 декабря канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.