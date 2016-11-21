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новость Деньги не прошли допинг-тест

WADA отказалось принять финансовую помощь от России
21.11.2016
Логотип Всемирного антидопингового агентства
Логотип Всемирного антидопингового агентства
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Всемирное антидопинговое агентство отказалось принимать от России 300 тысяч долларов в качестве финансовой поддержки организации. Об этом сообщает агентство Iinsidethegames, которое вело трансляцию заседания совета учредителей WADA.

"С учетом того, что произошло, это было верным решением", - заявил глава финансовой комиссии организации Франческо Риччи-Битти.

С 2002 года WADA ежегодно получает средства в равных долях от Международного олимпийского комитета и органов государственной власти разных стран мира. Однако в настоящее время Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено аккредитации WADA.

На заседании совета учредителей WADA был заслушан доклад Виталия Смирнова, председателя независимой российской комиссии по реформированию РУСАДА. "Хотя был достигнут определенный прогресс, остается ряд проблем с российской антидопинговой программой, которые необходимо решить для того, чтобы восстановить соответствие РУСАДА нормам WADA", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

10 ноября 2015 года деятельность Московского антидопингового центра была приостановлена в связи с расследованием WADA о массовом применении допинга в России. В апреле WADA аннулировало аккредитацию Московского антидопингового центра из-за несоблюдения международного стандарта для лабораторий (ISL) и связанных с ним технических документов.

18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, а всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

24 июля Международный олимпийский комитет оставил решения о допуске того или иного российского спортсмена к играм в Рио-де-Жанейро на усмотрение международных федераций конкретных видов спорта. При этом сборная России в целом дисквалифицирована не была. Допущенные к играм спортсмены выступали под российским флагом. К моменту открытия Олимпиады к играм был допущен 271 российский спортсмен. Позже удовлетворили заявки еще нескольких россиян

7 августа Международный паралимпийский комитет на основе доклада Макларена дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года. Позже стало известно, что это решение распространяется на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.11.2016
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Илья Мильштейн

Спортивная злоба

Илья Мильштейн, 26.08.2016

Всем ясно, почему Международный паралимпийский комитет, а вслед за ним и Спортивный арбитражный суд дисквалифицировали российских атлетов. Мы стали свидетелями того, как гуманистические основы спорта и олимпизма нагло попираются политиками, утверждает Владимир Путин, и что тут возразишь?

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