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новость Мосгорсуд отменил арест имущества информатора WADA Родченкова

16.12.2016
Григорий Родченков. Фото: championat.com
Григорий Родченков. Фото: championat.com
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Мосгорсуд отменил арест имущества, принадлежащего бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Как передает ТАСС, суд постановил решение Басманного суда Москвы отменить, направив дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе.

В ходе заседания следователь заявил, что просит допросить Родченкова в США по уголовному делу. "В настоящее время в США направлен запрос о правовой помощи в допросе Родченкова, но ответа пока не получено", - сказал он.

Следствие также полагает, что земельный участок и дома в Солнечногорском районе Подмосковья могут быть приобретены на деньги, полученные от продажи запрещенных препаратов, а сами препараты Родченков продавал российским спортсменам под видом витаминов.

В свою очередь, адвокат Алексей Скляренко зачитал показания жены Родченкова. Она сообщила, что не знает, был ли у ее мужа иной источник дохода, кроме зарплаты.

"Я не знаю, был ли у моего мужа иной источник финансирования, кроме зарплаты. Дом и земельный участок мой муж подарил дочери и переслал мне доверенность из США, где он сейчас проживает. Дом был переоформлен на нашу дочь Марину в качестве подарка на свадьбу", - говорится в показаниях.

В августе Басманный наложил обеспечительный арест на земельный участок Родченкова.

Родченков подал в отставку в ноябре 2015 года в самом начале допингового скандала. Позже он выехал из России и поселился в США. 12 мая 2016 года The New York Times опубликовала интервью с бывшим чиновником, в котором он обвинил в употреблении допинга десятки российских спортсменов, включая 15 золотых медалистов. По его словам, это было частью тщательно разработанной и годами проводившейся государственной программы. Родченков признал, что разработал три смеси из запрещенных препаратов, которые смешивал с алкоголем и давал спортсменам.

Российские антидопинговые эксперты и сотрудники спецслужб, продолжил беглый чиновник, подменяли допинг-пробы спортсменов российской сборной на "чистые" образцы, взятые за несколько месяцев до олимпийских соревнований. К концу игр таким образом было подменено около 100 проб мочи.

После этого СКР возбудил дело против Родченкова по части 1 статьи 201 (злоупотребление полномочиями). В конце июня ведомство уже направляло властям США просьбу допросить бывшего чиновника.

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16.12.2016

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