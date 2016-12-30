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новость IBSF отстранила от соревнований четырых российских скелетонистов

30.12.2016
Эмблема IBSF
Эмблема IBSF
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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований четверых российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года. Об этом говорится в сообщении на сайте федерации.

"Международный олимпийский комитет (МОК) проинформировал IBSF об открытии расследования по поводу нарушения антидопинговых правил во время соревнований на Олимпийских играх в Сочи. IBSF с 30 декабря временно отстранила четырех российских скелетонистов по подозрению в нарушении антидопинговых правил", - говорится в сообщении пресс-службы.

Федерация бобслея России проинформирована об этом решении, отмечается в пресс-релизе. Имена отстраненных в документе спортсменов не называются.

"После публикации второй части доклада Макларена для нас наступили тяжелые времена. IBSF настроена принять все меры для восстановления целостности спорта, что потребует совместных усилий всех заинтересованных сторон. Федерация бобслея России подтвердила свою готовность к полному сотрудничеству", - приводятся в заявлении слова президента IBSF Иво Ферриани.

На Олимпийских играх в Сочи российские скелетонисты завоевали две награды: золото на счету Александра Третьякова и бронза у Елены Никитиной. Всего в соревнованиях участвовали шесть россиян - Третьяков, Сергей Чудинов, Никита Трегубов, а также Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

Как отмечает "Медуза", кубок мира по скелетону сезона 2016-2017 уже начался. По итогам второго этапа Третьяков занял первое место среди мужчин, Требугов на шестой позиции. Мария Орлова после двух этапов на 11-м месте, Елена Никитина - 19-я.

После публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи. После этого Международный союз биатлонистов объявил о временном отстранении двух россиян - Ольги Вилухиной, на счету которой две серебряные награды Игр в Сочи, а также серебряного призера Олимпиады-2014 Яна Романова.

Международная федерация лыжных видов спорта в свою очередь отстранила от стартов шесть лыжников, в числе которых олимпийский чемпион Сочи Александр Легков и серебряный призер Игр Максим Вылегжанин.

В минувшую пятницу стало известно, что Международный олимпийский комитет перепроверит все пробы российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи, Лондоне и Ванкувере. Кроме того, комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Играх 2014 года в Сочи. "Ричард Макларен исследовал 95 образов российских спортсменов, которые предоставил ему МОК. Пробы 28 спортсменов имеют признаки манипуляции. Теперь они были переданы в лабораторию в Лозанне, их повторный анализ уже начался", - говорится в релизе.

Ранее в пресс-службе Международной федерации бобслея и скелетона сообщили, что чемпионат мира 2017 года по этим видам спорта перенесен из Сочи в Германию. Соревнования примет город Кенигзее.

9 декабря канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

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30.12.2016

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