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Министерство спорта в ходе реформирования получит новые полномочия. Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко, сообщает Интерфакс.

"В целом мы исходим из того, что президент определяет структуру и систему управления федеральных органов. В нашей истории это уже было: с 2008 по 2012 год было министерство спорта, туризма и молодёжной политики. В рамках него работало два агентства. Я считаю, самое главное, что Министерству спорта добавится ещё ряд полномочий", - сказал министр.

По словам Мутко, сейчас Минспорта не обладает излишними полномочиями. "Не буду сейчас никого цитировать, но некоторые говорят о каких-то чрезмерных полномочиях министерства. Это глупость. Никаких чрезмерных полномочий у министерства нет. У меня одно полномочие сегодня - получать по голове, особенно когда у нас что-то плохо в стране", - отметил глава ведомства.

Мутко подчеркнул, что Министерству спорта не должно быть стыдно за свою работу. "Мы проделали серьезную работу. Все основные показатели развития отрасли мы выполнили", - сказал министр.

При этом Мутко назвал далекими от развития спорта людей, которые рассуждают о том, что министерство спорта будет преобразовано в агентство. "Если у кого-то есть желание понизить статус спорта до какого-то агентства, как уже говорят, то я не думаю, что у них это получится, люди вообще не понимают, - сказал Мутко. - Разве не член правительства в регионах сможет достучаться до губернатора? Порой не достучишься до них".

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что в систему управления российским спортом будут внесены существенные коррективы. "Конечно, новые форматы появятся и в самой системе управления спортом. Думаю, никто из присутствующих не будет возражать, что взаимодействовать с международными спортивными федерациями, Международными олимпийским и паралимпийским комитетами должны не столько органы исполнительной власти, а прежде всего национальные Олимпийский и Паралимпийский комитеты, общероссийские спортивные федерации", - сказал Путин на заседании совета при президенте по физкультуре и спорту.

Кроме того, президент выступил с идеей закрепить кураторство спорта, молодежной политики и туризма за одним вице-премьером. "Правительство сделает конкретные, в том числе кадровые, предложения, в ближайшее время", - заверил глава государства. Сейчас кураторство этих спорта, молодежной политики и туризма разделено между двумя вице-премьерами. За спорт отвечает Аркадий Дворкович, а за другие две сферы - Ольга Голодец.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин ничего не говорил о слиянии соответствующих ведомств или создании новых. "В данном случае, наверное, стоит уточнить, что президент именно имел в виду целесообразность блока кураторства на уровне вице-премьера в кабинете министров. То есть вице-премьер, который курировал бы блок вопросов, таких как спорт, молодежная политика и туризм, - сказал пресс-секретарь. - Президент ничего не говорил и не имел в виду объединение ведомств, слияние ведомств или создание каких-либо новых ведомств или перепрофилированне, переформатирование имеющихся".

Во вторник "Советский спорт" со ссылкой на источник в аппарате правительства сообщил, что Минспорт предполагается упразднить. Кроме того, ликвидация ожидает Росмолодежь и Ростуризм. Функции, которые выполняли Минспорт и эти два ведомства, передадут вновь создаваемому агентству, которое будет находиться в прямом подчинении правительства.

РИА "Новости" сообщило, что возглавить новую структуру может нынешний президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Мутко после реорганизации может уйти из этой сферы и занять пост вице-премьера, сообщили источники агентства.

Минспорт в нынешнем виде существует с 2012 года. Он образован как раз после выделения Росмолодежи и Ростуризма из структуры Министерства спорта, туризма и молодежной политики. Мутко возглавлял это ведомство с 2008 года; после раздела старого министерства он стал главой Минспорта.