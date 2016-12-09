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новость Массовость - залог побед

Доклад Макларена: В допинговую программу были вовлечены тысячи российских спортсменов
09.12.2016
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
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Более тысячи российских атлетов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались российской допинговой государственной программой. Об этом говорится во второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена, которую он подготовил для Всемирного антидопингового агентства, сообщает Би-Би-Си.

В новом докладе говорится о более чем 500 фальшивых отчетах о пробах, переданных Московской лабораторией в электронную систему WADA. В первой части доклада говорилось о 312.

Комиссия также обнаружила вероятную подмену допинг-проб у 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи 2014 года. Среди них - два случая подмены проб у членов женской команды по хоккею на льду, в которых были обнаружены мужские ДНК.

"В пробах двух спортсменов, завоевавших четыре золотые медали и одной спортсменки - серебряного призера - уровень соли превосходил физиологически допустимый показатель", - отмечается в докладе. На контейнерах с пробами еще 12 золотых медалистов были обнаружены повреждения, указывающие на возможную подмену содержимого.

Имена спортсменов в докладе не раскрываются, они упоминаются под номерами. Их списки будут переданы в международные федерации.

В докладе утверждается, что манипуляции с допинг-пробами проводились еще на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году. Эксперты полагают, что система подмены проб начала создаваться в 2011 году, а причиной этого была неудача российской команды на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

Метод обмана в Сочи был уникальным, применен только там, но система сохранилась, уверены эксперты. По мнению Макларена, после Сочи техники подмены проб и сокрытия допинга стали обычной практикой для Московской антидопинговой лаборатории и использовались во многих летних и зимних видах спорта. Причем эксперты пришли к выводу, что методы совершенствовались с течением времени. В докладе вновь утверждается, что в манипуляциях участвовали российские чиновники из министерства спорта, РУСАДА, Московской антидопинговой лаборатории, а также ФСБ.

Первую часть доклада Макларен представил 18 июля. В ней говорилось о том, что в России была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов.

В среду исполком Международного олимпийского комитета продлил на неопределенный срок действие временных мер, введенных в отношении России 19 июля на время расследования ее допинговой программы. По окончании расследования комитет примет "соответствующие меры и санкции". Предполагается дисквалифицировать спортсменов, виновных в применении допинга, а также запретить аккредитацию на игры правительственных чиновников и иных лиц, имеющих отношение к допинговой программе.

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09.12.2016
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Илья Мильштейн

Спортивная злоба

Илья Мильштейн, 26.08.2016

Всем ясно, почему Международный паралимпийский комитет, а вслед за ним и Спортивный арбитражный суд дисквалифицировали российских атлетов. Мы стали свидетелями того, как гуманистические основы спорта и олимпизма нагло попираются политиками, утверждает Владимир Путин, и что тут возразишь?

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