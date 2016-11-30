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Следственный комитет не нашел доказательств существования в России государственной допинговой программы, направленной на повышение показателей спортсменов. Как передает Интерфакс, об этом заявил заместитель председателя СКР Илья Лазутов.

"Доказательств о существовании и реализации в России некоей государственной допинговой программы, направленной на завоевании российскими спортсменами на международных соревнований максимального количества медалей, не получено", - сказал Лазутов.

По его словам, следствие сейчас "находится в активной фазе", а сроки его окончания будут зависеть от того, насколько быстро СКР получит ответы на запросы по так называемому "докладу Макларена", направленные западным коллегам.

Кроме того, по словам Лазутова, СКР располагает показаниями ряда спортсменов о том, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков склонял атлетов "к употреблению неизвестных препаратов, которые впоследствии были запрещены, извлекая для себя, в том числе, материальную выгоду".

Несколько спортсменов, добавил он, уже дали показания на Родченкова. "Сегодня мы понимаем, что если антидопинговым центром руководил, мягко говоря, нечистый на руку человек, то он вполне мог разработать, создать и возглавить преступную группу. Поэтому мы не вполне представляем, как можно верить показаниям человека, который непосредственно причастен к совершению преступлений данной категории, и признавать их доказательствами", - заявил представитель СКР.

Родченков подал в отставку в ноябре 2015 года в самом начале допингового скандала. В дальнейшем он выехал из России и поселился в США.

12 мая 2016 года The New York Times опубликовала интервью с бывшим чиновником, в котором он обвинил в употреблении допинга десятки российских спортсменов, включая 15 золотых медалистов. По его словам, это было частью тщательно разработанной и годами проводившейся государственной программы. Родченков признал, что разработал три смеси из запрещенных препаратов, которые смешивал с алкоголем и давал спортсменам.

Российские антидопинговые эксперты и сотрудники спецслужб, продолжил беглый чиновник, подменяли допинг-пробы спортсменов российской сборной на "чистые" образцы, взятые за несколько месяцев до олимпийских соревнований. К концу игр таким образом было подменено около 100 проб мочи.

После этого СКР возбудил дело против Родченкова по части 1 статьи 201 (злоупотребление полномочиями). В конце июня ведомство направило властям США просьбу допросить бывшего чиновника.