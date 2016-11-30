О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.257083.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.257083.html
Также: Россия, Право, Мир, Спорт, Здоровье, Политика, Общество

новость СКР не нашел доказательств существования государственной допинговой программы в России

30.11.2016
Григорий Родченков. Фото: championat.com
Григорий Родченков. Фото: championat.com
Реклама

Следственный комитет не нашел доказательств существования в России государственной допинговой программы, направленной на повышение показателей спортсменов. Как передает Интерфакс, об этом заявил заместитель председателя СКР Илья Лазутов.

"Доказательств о существовании и реализации в России некоей государственной допинговой программы, направленной на завоевании российскими спортсменами на международных соревнований максимального количества медалей, не получено", - сказал Лазутов.

По его словам, следствие сейчас "находится в активной фазе", а сроки его окончания будут зависеть от того, насколько быстро СКР получит ответы на запросы по так называемому "докладу Макларена", направленные западным коллегам.

Кроме того, по словам Лазутова, СКР располагает показаниями ряда спортсменов о том, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков склонял атлетов "к употреблению неизвестных препаратов, которые впоследствии были запрещены, извлекая для себя, в том числе, материальную выгоду".

Несколько спортсменов, добавил он, уже дали показания на Родченкова. "Сегодня мы понимаем, что если антидопинговым центром руководил, мягко говоря, нечистый на руку человек, то он вполне мог разработать, создать и возглавить преступную группу. Поэтому мы не вполне представляем, как можно верить показаниям человека, который непосредственно причастен к совершению преступлений данной категории, и признавать их доказательствами", - заявил представитель СКР.

Родченков подал в отставку в ноябре 2015 года в самом начале допингового скандала. В дальнейшем он выехал из России и поселился в США.

12 мая 2016 года The New York Times опубликовала интервью с бывшим чиновником, в котором он обвинил в употреблении допинга десятки российских спортсменов, включая 15 золотых медалистов. По его словам, это было частью тщательно разработанной и годами проводившейся государственной программы. Родченков признал, что разработал три смеси из запрещенных препаратов, которые смешивал с алкоголем и давал спортсменам.

Российские антидопинговые эксперты и сотрудники спецслужб, продолжил беглый чиновник, подменяли допинг-пробы спортсменов российской сборной на "чистые" образцы, взятые за несколько месяцев до олимпийских соревнований. К концу игр таким образом было подменено около 100 проб мочи.

После этого СКР возбудил дело против Родченкова по части 1 статьи 201 (злоупотребление полномочиями). В конце июня ведомство направило властям США просьбу допросить бывшего чиновника.

Оставить комментарий Обсудить
30.11.2016
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Движение по снисходящей

Илья Мильштейн, 25.07.2016

Беспорочных отделили от мошенников, чистых от нечистых. Народу не дали сплотиться вокруг униженных вождей. Однако о победе в общем зачете, как в Сочи по итогам чекистских манипуляций с подсоленной мочой, не приходится и мечтать. Поэтому вряд ли Владимиру Владимировичу после Олимпиады в Рио захочется кого-нибудь освобождать, припадая к святыням.
Владимир Абаринов

Спорт и позор

Владимир Абаринов, 20.07.2016

Вердикт МОК отнюдь не предрешен, но даже если комитет решит допустить на Игры в Рио российских олимпийцев, не уличенных в приеме допинга, это не смоет позора с государственного мундира России, пытающейся убедить весь мир, что преступная шайка мелких чиновников действовала за ее честной спиной.
Владимир Абаринов

Под покровом Сочи

Владимир Абаринов, 13.05.2016

Каждый день после полуночи Григорий Родченков снимал свой лабораторный халат, переодевался в форму российской сборной, покидал свой кабинет и направлялся в комнату 124, где была оборудована тайная лаборатория. В кармане у него лежал полученный от руководства список спортсменов, чьи допинг-пробы следует подменить.

новость Новости по теме
25.08.2016 В России арестовали имущество экс-главы московской антидопинговой лаборатории →
23.08.2016 СКР решил допросить президента WADA по делу о допинге в России →
23.08.2016 Суд отказал в допуске российских паралимпийцев к играм в Рио →
16.08.2016 Информатор WADA Степанова заявила об опасениях за свою жизнь →
18.07.2016 Путин обещал временно отстранить упомянутых в докладе WADA исполнителей →
18.07.2016 WADA призвало отстранить российских спортсменов от Олимпиады в РИО →
18.07.2016 WADA подтвердило массовое применение допинга россиянами на Олимпиаде в Сочи →
17.07.2016 10 стран добиваются отстранения России от Олимпиады в Рио →
12.07.2016 WADA опубликует доклад о допинге на Олимпиаде в Сочи →
04.07.2016 СКР: Экс-директор Антидопингового центра Родченков торговал допингом →
27.06.2016 СКР просит власти США допросить экс-главу Московской антидопинговой лаборатории →
Фото и Видео
27846
Play own
Россия после Крымнаша: анализ
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27673
Play own
Русский марш за политзеков
27672
Play own
Хоругви и камуфляж: шествие 4 ноября
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Народ и война
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Маруани: Не вернусь в Россию
Дидье Маруани. Фото: facebook.com/Didier.Marouani.et.spAce
новость Эрдоган: Мы хотим свергнуть Асада
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr
новость С Ротенберга сняли часть санкций
Аркадий Ротенберг. Фото: sport.kazanfirst.ru
статья Трусики и идеалы
статья Свидетельства пыток: ВИДЕО
РЕКЛАМА
Loading...
новость РПЦ: Религиозный курс надо расширить
Диакон Герман Демидов. Фото: pravobraz.ru
новость Избитого зека будут судить
Следы от побоев на теле Виталия Бунтова. Фото из Фейсбука Дмитрия Сотникова
новость YouTube может уйти из России
Логотип YouTube
новость Хирург показал новый герб России
Новый российский герб авторства Александра Залдостанова. Фото: newdaynews.ru
статья Мединский и геенна
Илья Мильштейн
новость Франция требует созвать Совбез ООН
Пострадавший при обстреле Алеппо ребенок. Кадр видеоролика
в блоге Дурицкую "заслушали" заочно
7
новость Российского хакера выдадут США
Заставка программы Citadel. Фото: malwarebytes.com
статья Путин и его бомба
Виталий Портников
новость Кадыров извинился
Рамзан Кадыров и Мухаммад ибн Салман ас-Сауд. Фото: chechnya.gov.ru
в блоге Кураев о чудесах
383
новость Драка на рынке в Москве
Черемушкинский рынок в Москве. Фото: uzaok.ru
новость Следак на службе Ходорковского
Эмблема "Открытой России"
в блоге Памяти Леонида Баткина
298