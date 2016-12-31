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новость Глава МОК: Мы продолжим борьбу с допингом в следующем году

31.12.2016
Томас Бах. Фото: olympic.org
Томас Бах. Фото: olympic.org
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В 2017 году Международный олимпийский комитет примет дополнительные меры по борьбе с допингом после изучения доклада Ричарда Макларена. В своем новогоднем обращении глава МОК Томас Бах назвал выводы этого документа "шокирующими".

По словам Баха, в 2016 году возникла угроза олимпийскому движению, и МОК намерен противостоять этой угрозе. "Наиболее актуктуальная угроза изложена в шокирующем доклада Макларена относительно допинга и допинговых манипуляций в России. Эти данные нанесли урон репутации и целостности спорта. Мы создали две комиссии, которые занимаются этим вопросом. Они дадут всем сторонам шанс быть услышанными, после чего МОК примет решение о дальнейших мерах и санкциях", - заявил глава МОК.

В МОК проверят все 254 образца мочи, взятые у российских спортсменов в Сочи, а также все пробы с лондонской Олимпиады 2012 года, заверил Бах. "Эти дополнительные меры только справедливы для авторитета Олимпийских игр и для душевного спокойствия спортсменов", - отметил глава МОК.

9 декабря канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи.

К настоящему времени известно об отстранении от соревнований 12 россиян. Среди них чемпионы Олимпиады в Сочи лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков, серебряные и бронзовые призеры Игр.

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31.12.2016
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Илья Мильштейн

Два бойца

Илья Мильштейн, 19.12.2016

Да, в целом они были очень похожи - эти выступления дисквалифицированного врагами боксера и уязвленного художника. Поветкина уже ловили на мельдонии, как Михалкова на прославлении вождей, и оба с принципиальной неуступчивостью отвергали все обвинения. Оба упорствовали в своей правоте. Оба отказывались верить так называемым аргументам и фактам.


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