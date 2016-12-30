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Международная федерация лыжных гонок отклонила апелляции шести российских лыжников на отстранение от международных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

22 декабря Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были отстранены после изучения доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Решение допинговой комиссии FIS было принято единогласно. На время дисквалификации спортсмены не могут принимать участие в любых соревнованиях, как национальных, так и международных. В Сочи Легков стал чемпионом, Вылегжанин - серебряным призером.

В пятницу Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований четверых российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года. В Сочи российские скелетонисты завоевали две награды: золото на счету Александра Третьякова и бронза у Елены Никитиной. Всего в соревнованиях участвовали шесть россиян - Третьяков, Сергей Чудинов, Никита Трегубов, а также Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

9 декабря канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

Послеэтого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи.