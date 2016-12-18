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Также: Спорт, Мир, Россия, Правительство, Здоровье, Общество, Политика | Персоны: Виталий Мутко

новость СМИ: Проверка ФИФА может привести к лишению России чемпионата 2018 года

18.12.2016
Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе. Фото: fifa.com
Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе. Фото: fifa.com
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Предварительная проверка, проводимая ФИФА в отношении вице-премьера России, бывшего главы Минспорта Виталия Мутко, может обернуться отзывом решения о проведении мундиаля 2018 года в России. Об этом сообщает Daily Mail.

Самого чиновника, если подтвердится его причастность к реализации допинговой программы России в футболе, исключат из ФИФА и отстранят от работы в этом виде спорта.

О начале проверки, проводимой комитетом ФИФА по этике, стало известно еще в середине июля. Внимание функционеров привлекли факты в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA), подготовленном группой под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. Ранее агентство публично призвало ФИФА расследовать деятельность Мутко. Отмечалось, что в распоряжении Макларена оказалась зашифрованная переписка, предположительно доказывающая, что тогдашний глава Минспорта покрывал применение российскими футболистами допинга.

Как теперь передает Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к ФИФА, комитет по этике непосредственно обратился к Макларену и WADA за этими документами. В WADA, однако, это опровергают, поясняя, что футбольная ассоциация работает напрямую с Маклареном, а само агентство не осведомлено о деталях их сотрудничества.

Во вторник Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила решение о проведении чемпионата мира 2017 года по этим видам спорта в Сочи. Во-первых, поясняла IBSF, надо дать возможность спортсменам и тренерам изо всех стран сосредоточиться на спорте, а не на спорах и обвинениях - не важно, справедливых или нет. Во-вторых, в нынешней обстановке "почти невозможно по достоинству оценить усилия оргкомитета (в том числе Федерации бобслея России. - Ред.), предпринятые для подготовки соревнований, так же как и качество трассы "Санки" как одной из лучших в мире".

Ранее СМИ писали, что чемпионы сочинской Олимпиады-2014 по бобслею Александр Зубков и Алексей Воевода уличены в применении допинга. После этого сборная Латвии по скелетону заявила о намерении бойкотировать чемпионат, если он будет проводиться в России. В сборных Австрии и Южной Кореи заметили, что тоже не исключают такого решения. Ряд ведущих мастеров санного спорта призывал IBSF перенести соревнования в другую страну.

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18.12.2016

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