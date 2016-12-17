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новость Российского боксера Поветкина сняли с боя из-за допинга

17.12.2016
Александр Поветкин. Фото: alexander-povetkin.ru
Александр Поветкин. Фото: alexander-povetkin.ru
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Всемирный боксерский совет отозвал разрешение на бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе из-за положительной допинг-пробы россиянина Александра Поветкина. Об этом сообщает президент WBC Маурисио Сулейман.

Бой между Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном должен был состояться в субботу в Екатеринбурге. Однако в допинг-пробе россиянина были обнаружены следы употребления вещества "остарин". В России он приравнен к анаболическим стероидам и используется для увеличения мышечной массы и сжигания подкожного жира.

В мае 2016 года Поветкин должен был провести бой против тогдашнего чемпиона по версии WBC американца Деонтея Уайлдера. Но перед боем россиянин сдал положительную пробу на мельдоний. Бой так и не состоялся, но промоутерам Поветкина удалось доказать, что следы мельдония появились в организме спортсмена до того, как препарат был признан допингом.

Поветкин - двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион мира (2003), олимпийский чемпион (2004) в любительских соревнованиях. Перейдя в профессионалы, в 2011 году завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.

В 2013 году в Москве украинский боксер Владимир Кличко победил Поветкина в титульном поединке. Таким образом, Кличко защитил титул "суперчемпиона" мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация), а также чемпионские пояса WBO (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация). Это поражение стало первым в карьере Поветкина.

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17.12.2016

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