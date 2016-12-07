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новость МОК продлил временные меры в отношении России

07.12.2016
Штаб-квартира МОК в Лозанне. Фото: dw.com
Штаб-квартира МОК в Лозанне. Фото: dw.com
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Исполком Международного олимпийского комитета продлил на неопределенный срок действие временных мер, введенных в отношении России 19 июля на время расследования ее допинговой программы. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МОКа.

По окончании расследования комитет примет "соответствующие меры и санкции". Предполагается дисквалифицировать спортсменов, виновных в применении допинга, а также запретить аккредитацию на игры правительственных чиновников и иных лиц, имеющих отношение к допинговой программе.

9 декабря, также говорится в заявлении, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представит окончательную версию доклада о допинговой программе России, подготовленного независимым экспертом Ричардом Маклареном. Предварительные выводы эксперта, опубликованные 18 июля, и стали основанием для введения временных мер в отношении России.

В рамках этих мер ряд российских легкоатлетов не был допущен к участию в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а тогдашнему министру спорта Виталию Мутко отказали в аккредитации на играх.

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07.12.2016

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