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Также: Президент, Правительство, Спорт, Россия, Общество | Персоны: Владимир Путин, Виталий Мутко

новость Мутко назначен вице-премьером

19.10.2016
Виталий Мутко. Фото: minsport.gov.ru
Виталий Мутко. Фото: minsport.gov.ru
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Владимир Путин перевел министра спорта Виталия Мутко на должность вице-премьера. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Другим указом Путин назначил главой Минспорта Павла Колобкова, заместителя Мутко в министерстве.

Несколькими часами раньше Путин одобрил кандидатуры Мутко и Колобкова на новые посты. Представил их главе государства премьер-министр Дмитрий Медведев.

В правительстве Мутко будет курировать спорт, туризм и молодежную политику.

О возможном назначении Мутко вице-премьером СМИ сообщили 11 октября. При этом утверждалось, что сам Минспорт предполагается упразднить, так же как Ростуризм и Росмолодежь, а функции этих трех ведомств передать вновь создаваемому агентству, которое будет находиться в прямом подчинении правительства. Возможным главой нового агентства называли действующего вице-спикера Госдумы и уходящего президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.

На другой день, однако, сам Мутко заявил, что Минспорт будет не упразднен, а реформирован и получит дополнительные полномочия.

Между тем Путин 11 октября выступил с идеей закрепить кураторство спорта, молодежной политики и туризма за одним вице-премьером. Пока оно разделено между двумя: за спорт отвечает Аркадий Дворкович, а за другие две сферы - Ольга Голодец.

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19.10.2016

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