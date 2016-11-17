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Российский борец Хасан Бароев и тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Лапиков лишены медалей Олимпиады в Пекине 2008 года. Об этом сообщается на сайте Международного Олимпийского комитета. В их допинговых пробах нашли стероид туринабол.

Хасан Бароев занял в Пекине второе место в греко-римской борьбе в весовой категории до 120 килограммов. Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Лапиков получили бронзовые медали в весовых категориях до 94 и до 105 кг. Туринабол нашли также в пробе Елены Слесаренко, занявшей в Пекине четвертое место в прыжках в высоту.

"Я не собираюсь ни с кем судиться, не вижу в этом смысла, - заявил Бароев. - И оправдываться мне не в чем, я не употреблял допинг. И в каких веществах содержится туринабол, не знаю. Но многих российских спортсменов обвиняют именно в употреблении этого вещества. Когда начались нападки и обвинения на российский спорт, мне пришло письмо, в котором мне сообщили, что подозревают в употреблении допинга. Я не стал бодаться, не собираюсь и сейчас".

Ранее после перепроверки допинг-проб МОК лишил сборную России восьми медалей Игр-2008: бронзы в беге на 3000 метров с препятствиями Екатерины Волковой, бронзы российской прыгуньи в высоты Анны Чичеровой, золота в эстафете 4х100 м (из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской), серебра в метании копья (Мария Абакумова), серебра в эстафете 4х400 м (из-за Татьяны Фировой и Анастасии Капачинской), бронзы в эстафете 4х400 метров (из-за Дениса Алексеева), а также серебра и бронзы в тяжелой атлетике (Марина Шаинова в весе до 58 кг и Надежда Евстюхина до 75 кг соответственно).

Теперь в активе российской команды осталось 22 золотых, 17 серебряных и 23 бронзовых медали. В неофициальном зачете Россия продолжает занимать третье место. Первое место на Играх в Пекине заняла команда Китая (51-21-28), вторыми стали американцы (36-38-36). Четвертое место у команды Великобритании (19-13-15).

Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине 2008 и Лондоне 2012 года. Третья и четвертая перепроверки пройдут позже.