Реклама

Использование спортсменом допинга не будет считаться нарушением, если у него есть разрешение на терапевтическое использование такого препарата. Об этом говорится в принятой Госдумой правительственной поправке, сообщает Интерфакс.​

Такое положение распространяется также на владение "запрещенными субстанциями и запрещенными методами". Разрешение на терапевтическое использование также освобождает от ответственности тренеров, врачей и других лиц, которые применяли допинг в отношении спортсмена.

Поправка принята при рассмотрении во втором чтении правительственного законопроекта, регулирующего спорт высших достижений и профессиональный спорт, "в соответствии с международным стандартом по терапевтическому использованию Всемирного антидопингового агентства".

11 октября президент Владимир Путин на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" заявил, что международное сообщество должно решить проблему допуска к соревнованиям спортсменов, принимающих запрещенные препараты по медицинским показаниям. "Мы видим, сколько сейчас разрешений по так называемым медицинским показателям получают те или иные спортсмены. Наверное, это так, я не буду сейчас давать этому оценку. Но нам нужно понять, что с этим делать, иначе мы можем столкнуться с тем, что в ближайшее время все рекорды и победы будут только за людьми, которые страдают, скажем, хроническими заболеваниями", - сказал Путин.

"Ясно, что должны быть защищены и эти спортсмены, но все мы должны понять, что с этим делать, - отметил президент. - Может быть, их в особую категорию выделять, особым образом считать их заслуги, очки, секунды и достижения".

3 ноября Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за применение допинга в спорте. Список запрещенных препаратов будет утверждать правительство. В соответствии с поправками в Уголовный кодекс за склонение спортсмена к допингу тренеров будут наказывать штрафом до 300 тысяч рублей либо ограничением свободы на один год. Для применивших допинг врачей предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей или год лишения свободы. При этом ответственность наступает вне зависимости от того, давал ли спортсмен свое согласие на применение запрещенных препаратов.

В качестве дополнительного наказания тренерам могут запрещать а профессиональную деятельность на срок до трех лет, врачам - до четырех. В случаях, если применение допинга повлекло по неосторожности смерть или другие тяжкие последствия, срок лишения свободы составит до трех лет. Виновных также могут исключить из профессии на пять лет.

В законопроект, внесенный депутатами Ильдаром Гильмутдиновым, Дмитрием Свищевым и Маратом Бариевым, после первого чтения были внесены предложенные правительством поправки. Они несколько смягчают наказание.