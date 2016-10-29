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новость Уличенная в допинге российская спортсменка отказывается возвращать олимпийскую медаль

29.10.2016
Медаль Олимпиады-2012. Фото: оlympteka.ru
Медаль Олимпиады-2012. Фото: оlympteka.ru
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Уличенная в применении допинга российская спортсменка Татьяна Белобородова (Лысенко) отказалась сдавать золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне и бронзовую медаль чемпионата мира-2005. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Конечно, никакой медали мы возвращать не собираемся. Во-первых, Таня уже сказала, что мы будем судиться, то есть дело не завершено. Во-вторых, карьеру она закончила и в любом случае больше выступать не будет, – заявил муж и тренер спортсменки Николай Белобородов. - Вот нашу страну упрекают в докладе, мол, что у нас государственная система поддержки допинга. Так если у нас система, почему же с нами за все это время никто не связался, никакой помощи с адвокатами и защитой не предложил? За нас никто не вступился, а теперь вдруг мы должны отдать медаль?"

Белобородова выиграла соревнования в Лондоне с олимпийским рекордом. Она метнула молот на 78,18 метра. Впоследствии в ее пробе был обнаружен запрещенный препарат туринабол. В начале октября Международный олимпийский комитет после перепроверки проб аннулировал результаты Белобородовой.

Второе место в Лондоне заняла польская спортсменка Анита Влодарчик. Теперь польская легкоатлетка получит золото, немка Бетти Хайдлер - серебро, а китаянка Чжан Вэньсю - бронзу.

Олимпийских медалей Лондона лишились еще двое российских спортсменов - толкательница ядра Евгения Колодко и тяжелоатлет Апти Аухадов. Оба в 2012 году заняли вторые места.

МОК также аннулировал результаты восьми российских призеров Олимпийских игр 2008 года. Россия лишилась бронзовой медали Екатерины Волковой в беге на 3000 метров с препятствиями, бронзы прыгуньи в высоты Анны Чичеровой, золота в эстафете 4х100 м (из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской), серебра в метании копья (Мария Абакумова), серебра в эстафете 4х400 м (из-за Татьяны Фировой и Анастасии Капачинской), бронзы в эстафете 4х400 метров (из-за Дениса Алексеева), а также серебра и бронзы в тяжелой атлетике (Марина Шаинова в весе до 58 кг и Надежда Евстюхина до 75 кг соответственно).

Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине 2008 и Лондоне 2012 года. Третья и четвертая перепроверки пройдут позже.

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29.10.2016
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Илья Мильштейн

Спортивная злоба

Илья Мильштейн, 26.08.2016

Всем ясно, почему Международный паралимпийский комитет, а вслед за ним и Спортивный арбитражный суд дисквалифицировали российских атлетов. Мы стали свидетелями того, как гуманистические основы спорта и олимпизма нагло попираются политиками, утверждает Владимир Путин, и что тут возразишь?
Владимир Абаринов

Спорт и позор

Владимир Абаринов, 20.07.2016

Вердикт МОК отнюдь не предрешен, но даже если комитет решит допустить на Игры в Рио российских олимпийцев, не уличенных в приеме допинга, это не смоет позора с государственного мундира России, пытающейся убедить весь мир, что преступная шайка мелких чиновников действовала за ее честной спиной.

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