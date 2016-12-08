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Спортивный арбитражный суд в Лозанне лишил российского боксера Мишу Алояна серебряной медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро из-за допинга. Об этом сообщается на сайте CAS.

"Российский боксёр Миша Алоян уличен в нарушении антидопинговых правил после положительной допинг-пробы на туаминогептан - вещества, запрещенного для приема в соревновательный период", - говорится в сообщении суда. Отмечается, что допинг-проба была взята 21 августа 2016 года во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Решением суда результат Алояна на Играх в Рио аннулирован, а его серебряная медаль, полученная в категории до 52 кг, должна быть возвращена.

Тем же решением CAS лишил бронзовой медали Олимпиады румынского тяжелоатлета Габриэля Синкраяна. В его пробе также обнаружен допинг.

24 июля Международный олимпийский комитет оставил решения о допуске того или иного российского спортсмена к играм в Рио-де-Жанейро на усмотрение международных федераций конкретных видов спорта. При этом сборная России в целом дисквалифицирована не была. Допущенные к играм спортсмены выступали под российским флагом. К моменту открытия Олимпиады к играм был допущен 271 российский спортсмен. Позже удовлетворили заявки еще нескольких россиян

Между тем МОК проводит проверки проб, взятых на Олимпиадах 2008 и 2012 годов. Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. По результатам их проверок российская сборная уже лишилась 11 медалей пекинской Олимпиады.