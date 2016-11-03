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новость Госдума приняла закон об уголовной ответственности за применение допинга

03.11.2016
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
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Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о введении уголовного наказания за применение допинга в спорте. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с поправками в Уголовный кодекс за склонение спортсмена к допингу тренеров будут наказывать штрафом до 300 тысяч рублей либо ограничением свободы на один год. Для применивших допинг врачей предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей или год лишения свободы. При этом ответственность наступает вне зависимости от того, давал ли спортсмен свое согласие на применение запрещенных препаратов.

В качестве дополнительного наказания тренерам могут запрещать а профессиональную деятельность на срок до трех лет, врачам - до четырех.

В случаях, если применение допинга повлекло по неосторожности смерть или другие тяжкие последствия, срок лишения свободы составит до трех лет. Виновных также могут исключить из профессии на пять лет.

В законопроект, внесенный депутатами Ильдаром Гильмутдиновым, Дмитрием Свищевым и Маратом Бариевым, после первого чтения были внесены предложенные правительством поправки. Они несколько смягчают наказание.

Список запрещенных препаратов будет утверждать правительство. "Я призываю наших коллег из правительства не затягивать с процессом утверждения данного перечня, его нужно утверждать параллельно с сегодняшним рассмотрением", - заявил на заседании председатель комитета Госдумы по государственном строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он пояснил, что временной лаг между вступлением в силу поправок и утверждением перечня будет действовать против российских спортсменов.

18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, а всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

24 июля Международный олимпийский комитет оставил решения о допуске того или иного российского спортсмена к играм в Рио-де-Жанейро на усмотрение международных федераций конкретных видов спорта. При этом сборная России в целом дисквалифицирована не была. Допущенные к играм спортсмены выступали под российским флагом.

К моменту открытия Олимпиады к играм был допущен 271 российский спортсмен. Позже удовлетворили заявки еще нескольких россиян

7 августа Международный паралимпийский комитет на основе доклада Макларена дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года. Позже стало известно, что это решение распространяется на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане.

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03.11.2016
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Илья Мильштейн

Спортивная злоба

Илья Мильштейн, 26.08.2016

Всем ясно, почему Международный паралимпийский комитет, а вслед за ним и Спортивный арбитражный суд дисквалифицировали российских атлетов. Мы стали свидетелями того, как гуманистические основы спорта и олимпизма нагло попираются политиками, утверждает Владимир Путин, и что тут возразишь?

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