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Вне права, вне морали и вне человечности. Приговор тем, кто засудил наших инвалидов, суров, но его выносит выпускник юрфака, оттого дискуссия представляется бессмысленной. Всем (ну как минимум 88% граждан РФ) ясно, почему Международный паралимпийский комитет, а вслед за ним и Спортивный арбитражный суд дисквалифицировали российских атлетов. Мы стали свидетелями того, как гуманистические основы спорта и олимпизма нагло попираются политиками, утверждает Владимир Путин, и что тут возразишь?

Один-единственный в мире остался гуманист, который еще может вступиться за оскорбленных и дисквалифицированных. И он за них вступается, обещая провести в России свои специально организованные игры. Взамен тех, куда не допустили наших чемпионов циники, корыстолюбцы, трусы.

Не поспоришь, да, разве что второстепенные вопросы еще можно задать. Мол, как же так вышло, что не сумели отстоять паралимпийцев в МПК и проиграли в суде? Почему обычные спортсмены, за исключением легкоатлетов и штангистов, в большинстве своем поехали в Рио, а инвалиды не поедут?

Вопросы по сути малозначительные, однако хочется и на них получить ответы. Вот, например, известный главный редактор недоумевает: отчего олимпийцев защищали всей страной, всеми ресурсами, а юристов для паралимпийцев "нанимает... частное лицо и оплачивает их, и будет продолжать их оплачивать". Известный адвокат кипятится: "...меня потрясла беззубость защиты! Где они (и кто они?) взяли таких юристов?!" Известный блогер допытывается: "Кто подставил паралимпийцев?" Склоняясь при этом к неожиданной мысли, что сами же и подставили, но как бы и останавливаясь перед необъяснимой тайной.

То есть и Венедиктову, и Добровинскому, и Носику, как и всем нам, за исключением явных врагов, более или менее понятно, что Америка в судах черна неправдой черной. Тем не менее вопросы повисают в воздухе и душу терзает загадка: с какой такой целью российских спортсменов-инвалидов отдали на съедение Госдепу? Постичь это нелегко.

Получается, сперва отдельных российских паралимпийцев под присмотром ФСБ и Мутко накачивали всякой дрянью. Потом случился скандал, связанный с исчезновением допинг-проб. А теперь, когда Обама в бессильной злобе продолжает мстить нам за Крым и за Донбасс, их бросили на произвол судьбы. Всех без исключения, виновных и невиновных. В отличие от олимпийцев, которым предоставили лучших адвокатов и организовали поддержку на разных уровнях, про паралимпийцев типа забыли. Поэтому они и проиграли, и поражение это вызывает такую боль, что второй наш по значимости выпускник юрфака даже поминает Вышинского, и с ним тоже не поспоришь. Ему виднее, выпускнику.

Вообще страсти вокруг вердикта САС разгорелись такие, что поневоле думаешь не только о Путине-гуманисте, но и о Путине-политике, который опять всех переиграл. Начиная с паралимпийцев и кончая российской публикой. Закрадываются подозрения, что тонкий замысел гуманиста в том и состоял, чтобы подставить инвалидов и тем самым выявить звериную сущность Госдепа и его приспешников, окопавшихся в международных спортивных комитетах и судах. Собственно, иначе трудно объяснить, как так вышло, что на защиту сборной России призвали малоизвестного спонсора и его "беззубых юристов". А вот для того, вероятно, и призвали, чтобы непременно продуть и донести до каждого почти россиянина, где нынче казнит невинных Вышинский и на каком холме располагается ГУЛАГ.

В итоге судьям, разбиравшим дело, не оставили ни малейшего шанса выслушать доводы российских паралимпийцев. В итоге Владимир Владимирович получил возможность высказаться о русофобах с той беспощадностью, с какой предки громили лорда Керзона. А также троцкистско-бухаринских бешеных псов. В итоге, подбадривая приунывших спортсменов, он всласть покуражился над врагами, которые поставили себя "вне права, вне морали и вне человечности", и в который раз повысил градус ненависти в социуме - к Америке в частности и к загранице в целом. Ведь только нелюди способны оскорбить инвалидов, и картинка перед глазами: паралимпийцев засудили, а Путин их утешает.

Все прочее - детали, включая недоуменные вопросы, на которые никто из вопрошающих внятных ответов дать не может. Да никто особо и не интересуется ответами. Поскольку в состоянии священного гнева ни человек, ни общество не склонны глубоко задумываться или сильно напрягать слух. Такое общество реагирует преимущественно на простые раздражители, и если буквально у него на глазах, прямо в телевизоре, в самой что ни на есть новостной программе супостаты измываются над инвалидами и любимый руководитель клеймит позором "нагло попирающих основы спорта", то люди в своих чувствах единодушны.

Людей сплачивает гуманизм, что для осажденной крепости явление не вполне типичное, и тут мы опять не можем не подивиться умению Владимира Владимировича поддерживать в нужном тонусе большую страну. Правда, не со всякой страной, наверное, он мог бы так ловко управляться, а только с той, что его достойна. Больше Путину, к сожалению, практически нигде не верят, так что и победу над неприятелем в одном отдельно взятом политическом паралимпийском скандале он может отпраздновать исключительно со своими соотечественниками. Зато приговор, им вынесенный, сомнению здесь не подвергается, вопросами не опровергается и обжалованию не подлежит.