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новость Информаторы WADA Степановы получили поддержку от МОК

24.10.2016
Юлия и Виталий Степановы. Фото: sport-express.ru
Юлия и Виталий Степановы. Фото: sport-express.ru
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Информаторы Всемирного антидопингового агентства Юлия и Виталий Степановы получили поддержку со стороны Международного олимпийского комитета. Как пишет портал Inside the games, после встречи с президентом МОК Томасом Бахом Юлия Степанова получила финансовый грант, а ее муж - должность в организации. Виталий Степанов станет консультантом МОК по вопросам допинга, допинг-контроля и защиты спортсменов.

Степанов поблагодарил МОК за такую возможность, сказав, что будет рад и дальше бороться с допингом "любыми возможными способами".

"Хотим показать другим спортсменам, что бороться с допингом необходимо, а организации будут поддерживать атлетов, которые хотят сделать спорт чище и справедливее. Юлия просит прощения за свои прошлые ошибки, за то, что молчала о применении допинга. Ее убедили, что допинг является единственным способом для атлета, чтобы быть конкурентоспособным на международном уровне", - добавил муж легкоатлетки.

Юлию Степанову дисквалифицировали за применение допинга в 2013 году. Позже она вместе со своим мужем стала основным информатором для фильма немецкого телеканала ARD о допинг-махинациях в российской легкой атлетике. После того, как МОК принял решение отстранить ее от Олимпиады-2016, Степанова попросила пересмотреть вердикт, заявив при этом, что "решение МОК является несправедливым, так как основано на неверных и ложных заявлениях".

7 мая бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов заявил в программе CBS News "60 минут", что по крайней мере четыре российских спортсмена, завоевавших золотые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи, употребляли допинг. По словам Степанова, в настоящее время проживающий в США экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал ему, что к нарушениям антидопинговых норм на Олимпиаде-2014 были причастны сотрудники российских спецслужб. "ФСБ пыталось контролировать каждый шаг антидопингового процесса в Сочи", - рассказал Степанов. Также, утверждает он, Родченков располагает "списком Сочи", в котором содержатся имена российских спортсменов, принимавших стероиды.

Виталий Мутко, занимавший тогда должность главы Минспорта, заявил, что обвинения, выдвинутые Степановым, основаны на домыслах. "Это будет еще долго продолжаться, - заявил министр. - Степанов опять сел на своего конька. Он бесконечно будет говорить про допинг в российском спорте. Это было и в первом фильме, продолжалось и в следующих. Все его так называемые разоблачения основываются на домыслах. И активно тиражируются".

18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, а всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

Международный паралимпийский комитет на основе доклада Макларена 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года.

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24.10.2016
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Беспорочных отделили от мошенников, чистых от нечистых. Народу не дали сплотиться вокруг униженных вождей. Однако о победе в общем зачете, как в Сочи по итогам чекистских манипуляций с подсоленной мочой, не приходится и мечтать. Поэтому вряд ли Владимиру Владимировичу после Олимпиады в Рио захочется кого-нибудь освобождать, припадая к святыням.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Поголовная ответственность

Виталий Портников, 22.07.2016

Отдельных спортсменов отлучают от соревнований, когда именно они являются виновниками применения запрещенных препаратов. Когда же это применение организуется и "крышуется" государственными структурами, отвечает за него вся команда. И те, кто принимал допинг, и те, кто предпочитал без него обходиться.
Владимир Абаринов

Спорт и позор

Владимир Абаринов, 20.07.2016

Вердикт МОК отнюдь не предрешен, но даже если комитет решит допустить на Игры в Рио российских олимпийцев, не уличенных в приеме допинга, это не смоет позора с государственного мундира России, пытающейся убедить весь мир, что преступная шайка мелких чиновников действовала за ее честной спиной.

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