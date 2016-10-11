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Международное сообщество должно решить проблему допуска к соревнованиям спортсменов, принимающих запрещенные препараты по медицинским показаниям. Об этом заявил президент Владимир Путин на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава", сообщает Интерфакс.

"Мы видим, сколько сейчас разрешений по так называемым медицинским показателям получают те или иные спортсмены. Наверное, это так, я не буду сейчас давать этому оценку. Но нам нужно понять, что с этим делать, иначе мы можем столкнуться с тем, что в ближайшее время все рекорды и победы будут только за людьми, которые страдают, скажем, хроническими заболеваниями", - сказал Путин.

"Ясно, что должны быть защищены и эти спортсмены, но все мы должны понять, что с этим делать, - отметил президент. - Может быть, их в особую категорию выделять, особым образом считать их заслуги, очки, секунды и достижения".

16 сентября Путин заявил, что Россия не поддерживает действия хакеров, взломавших базу данных WADA, но при этом призвал разобраться в том, что удалось выяснить взломщикам. "Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего спортивной общественности. Возникает очень много вопросов. Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр", - сказал Путин.

До этого хакерская группировка Fancy Bear выложила в открытый доступ данные, украденные из взломанной системы ADAMS. Хакеры опубликовали несколько подборок с именами спортсменов, получивших разрешение от Всемирного антидопингового агентства на прием допинга по медицинским показаниям. Агентство, так же как и международные спортивные федерации, допускают использование допинга для лечения.

Как следует из опубликованных данных, ряд известных американских спортсменов, в том числе теннисистки Серена и Винус Уильямс, длительное время принимали допинг с разрешения WADA. В публикациях упомянуты и другие спортсмены, в основном из западных стран, в том числе медалисты Олимпиады-2016.

WADA в своем заявлении отождествило Fancy Bear с российской хакерской группой Tsar Team (APT28). Ранее эксперты уже отмечали, что в обеих группах работают одни и те же хакеры. Взлом, сообщило WADA, был совершен через аккаунт, открытый перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро для Международного олимпийского комитета. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг причастность российских властей ко взлому базы данных WADA. "Однозначно можно сказать, что хоть какой-либо причастности официальной Москвы, правительства, каких-то российских служб к подобным действиям - об этом не может быть и речи. Это исключено полностью", - сказал чиновник.

По словам гендиректора WADA Оливера Ниггли, в организации "не сомневаются", что хакерские атаки связаны с публикацией доклада независимых комиссий Паунда и Макларена, разоблачающих спонсируемую государством допинговую программу в России. "Мы осуждаем эту преступную деятельность и просим российское правительство сделать все, что в его силах, чтобы ее остановить, - сказал Ниггли. - Продолжающиеся кибер-атаки из России серьезно подрывают работу, направленную на создание соответствующей стандартам антидопинговой программы в России".