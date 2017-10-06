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Также: Право, Театр, Общество, Культура | Персоны: Кирилл Серебренников

новость Показательное милосердие

Следствие просит отпустить под домашний арест бывшего бухгалтера "Седьмой студии"
06.10.2017
Нина Масляева. Фото с личной ФБ-страницы
Нина Масляева. Фото с личной ФБ-страницы
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Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения бывшего главного бухгалтера "Седьмой студий" Нины Масляевой с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Басманного райсуда Москвы Юнону Цареву.

Ходатайство уже поступило в суд, который рассмотрит его в пятницу.

23 мая Масляева и бывший гендиректор "Седьмой студий" Юрий Итин стали первыми задержанными по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных на проект режиссера Кирилла Серебренникова "Платформа". Итина суд отправил под домашний арест, а Масляеву - в СИЗО.

8 июня Масляева на апелляции в Мосгорсуде заявила, что признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. "Не снимаю своей вины, я изначально стала сотрудничать со следствием и подписала досудебное соглашение. Я готова сотрудничать, только отпустите меня под домашний арест", - сказала Масляева. Мосгорсуд, однако, не удовлетворив жалобу защиты фигурантки дела на постановление Пресненского райсуда столицы о мере пресечения и признал арест законным.

18 июля судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь продлила на три месяца, до 19 октября, срок содержания под стражей Масляевой и экс-генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, а также срок домашнего ареста Итина. 9 августа стало известно, что Масляева и ее бывшая подчиненная Жирикова дали показания против Серебренникова и Малобродского. Как следует из показаний Масляевой, они якобы создали компанию для хищения государственной субсидии в 200 миллионов рублей на поддержку современного искусства. По словам экс-главбуха, она помогала обналичивать средства, а Серебренников и Малобродский распоряжались этими деньгами "по своему усмотрению".

6 сентября судья Мосгорсуда Светлана Александрова отклонила апелляционные жалобы на продление мер пресечений для Масляевой, Малобродского и Итина. В ходе заедания Масляева заявила об отзыве своей жалобы. Она отметила, что апелляцию на продление ареста без ее ведома подал адвокат Юрий Зайцев, от услуг которого она уже отказалась. "Я вообще не хочу присутствовать в этом судебном заседании. Это все будет длиться часов пять, и все это время речь будет идти о господине Малобродском", - сказала она.

По делу о хищениях с "Седьмой студии" проходит также Серебренников, находящийся под домашним арестом, и бывший продюсер Екатерина Воронова. Она объявлена в розыск. Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей. Никто из них, кроме Масляевой, вину не признает.

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06.10.2017
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Когда ж их всех повыловят

Илья Мильштейн, 23.08.2017

Cовсем другое дело, если гарант громовым шепотом велит силовикам отвязаться от художника, они же упорствуют в своем желании его покарать и отказываются исполнять неформальный приказ гаранта. Сперва выжимают показания из бухгалтера, сидящего в СИЗО, и ее подчиненной. А потом под утро набрасываются на режиссера.
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