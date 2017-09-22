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Также: Театр, Право, Россия, Культура, Общество, Политика | Персоны: Кирилл Серебренников

новость Премьера балета "Нуреев" в Большом театре состоится в декабре

22.09.2017
Сцена из балета "Нуреев". Фото: hellomagazine.com
Сцена из балета "Нуреев". Фото: hellomagazine.com
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9 и 10 декабря в Большом театре состоится премьера балета "Нуреев" в постановке режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашнем арестом по обвинению в организации хищения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора театра Владимира Урина.

"Кирилл Серебренников дал согласие театру на то, что, если до этого времени ситуация с его задержанием не разрешится, спектакль "Нуреев" может быть доведен до премьеры хореографом Юрием Посоховым", - отметил глава ГАБТ. По его словам, если руководству театра или Посохову потребуется консультация Серебренникова по ходу выпуска спектакля, то можно будет вновь обратиться к следователю и получить разрешение на встречу с режиссером. Договоренность об этом достигнута.

"Если же ситуация разрешится и Кирилл Серебренников будет отпущен из-под домашнего ареста, то мы будем рады, если он сам подготовит к выпуску "Нуреева", - сказал Урин.

6 июля в Большом объявили, что намеченные на 11-14 июля премьерные показы "Нуреева" отменяются. По словам Урина, это было связано с тем, что администрация "немножко не рассчитала масштабы спектакля и время, которое на него необходимо", и для окончательной подготовки постановки нужны дополнительные репетиции. Утверждалось, что спектакли переносятся даже не на следующий сезон, а на сезон 2018-2019 годов. Директор Большого тогда объяснял это тем, что план на ближайший сезон уже полностью составлен.

Однако спустя несколько дней Урин дал специальную пресс-конференцию, на которой объявил, что премьера "Нуреева" состоится уже в следующем сезоне - 4-5 мая 2018 года. Серебренникова на пресс-конференции не было.

10 июля появились сообщения, что премьера балета была отложена по личному указанию главы Минкульта Владимира Мединского.

23 мая прошли обыски дома у Серебренникова, а также в возглавляемом им Гоголь-центре и по другим адресам в рамках дела о хищениях в основанной режиссером "Седьмой студии".

Первоначально Серебренников проходил по делу свидетелем. Однако 22 августа режиссера задержали. На следующий день Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября ( Видео ВИДЕО).Суд запретил Серебренникову покидать место жительства, пользоваться интернетом и связью. При этом следователь может разрешить Серебренникову посещать место работы - Гоголь-центр.

4 сентября Мосгорсуд подтвердил решение райсуда, однако смягчил условия отбывания домашнего ареста. Теперь Серебренникову разрешены ежевечерние двухчасовые прогулки в пределах его района.

12 сентября попросил СКР разрешить ему встречу с Серебренниковым, чтобы обсудить судьбу балета "Нуреев". "С моей точки зрения, по линии Кирилла Семеновича многое сделано. Спектакль, с моей точки зрения, можно выпустить. Но сейчас это будет зависеть от одного конкретного человека - какое решение примет Кирилл Серебренников, разрешит ли он нам выпускать спектакль без него, или мы будем ждать, пока разрешится ситуация, - отметил Урин. - Как только наша встреча состоится, я сразу сообщу".

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
22.09.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 25.08.2017
в блоге Театрал о Серебренникове
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

И вдруг летит

Илья Мильштейн, 10.07.2017

Думается, Кирилл Серебренников осознает это все ясней и все острей - и победу собирательного Мединского, и свое изгойство в стране, где дышать с каждым днем становится труднее. Потому и сдерживается, и лапидарно отвечает на вопросы, что говорить в сущности незачем и почти не с кем. "Вот так они решили", и месяцы напряженнейшей работы пошли псу под хвост.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Без страха и опричнины

Илья Мильштейн, 01.09.2017

Однако было бы гораздо хуже, если бы знаменитые россияне молчали все как один. Или, подобно братьям Михалковым, принимали посильное участие в травле своего товарища и его подельников. Было бы хуже, если бы мастера культуры скопом, как в былые времена, требовали казнить тех, чьи дела расследуют доблестные бойцы батыра Ежова.
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