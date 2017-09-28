О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.264313.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.264313.html
Также: Право, Театр, Россия, Общество, Культура, Политика | Персоны: Кирилл Серебренников

новость Как в страшном сне

Фигурантку дела "Седьмой студии" Воронову объявили в международный розыск
28.09.2017
Сцена из спектакля "Сон в летнюю ночь". Фото: gogolcenter.com
Сцена из спектакля "Сон в летнюю ночь". Фото: gogolcenter.com
Реклама

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал фигурантку "дела Седьмой студии", продюсера Екатерину Воронову, сообщает Интерфакс. Она объявлена в международный розыск.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемой Вороновой меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Мера пресечения Вороновой избрана на два месяца с момента задержания.

Воронова была одним из четырех исполнительных продюсеров спектакля режиссера Кирилла Серебренникова "Сон в летнюю ночь". Как утверждают в СКР, этот спектакль поставлен не был, а выделенные на него деньги похищены. Между тем "Сон в летнюю ночь" идет в Гоголь-центре с 2012 года.

О том, что Воронова обвиняется по делу о хищениях в "Седьмой студии", стало известно в августе. Согласно фабуле дела , в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта "Платформа", запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия".

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также, утверждает ведомство, режиссер поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта "Платформа". Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами. Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей.

Суды арестовали экс-генпродюсера АНО "Седьмая студия" Алексея Малобродского и бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву. Сам Серебренников и экс-директор Юрий Итин помещены под домашний арест. По делу также проходит продюсер Екатерина Воронова, она объявлена в розыск. Всем им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Вину обвиняемые не признают, за исключением пошедшей на сделку со следствием Масляевой.

16 сентября стало известно, что потерпевшим по делу признано Минкультуры. Министерство планирует на стадии предварительного следствия подать гражданский иск к обвиняемым с требованием возместить причиненный ущерб, который оценивает в 68 миллионов рублей.

Оставить комментарий Обсудить
28.09.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Без страха и опричнины

Илья Мильштейн, 01.09.2017

Однако было бы гораздо хуже, если бы знаменитые россияне молчали все как один. Или, подобно братьям Михалковым, принимали посильное участие в травле своего товарища и его подельников. Было бы хуже, если бы мастера культуры скопом, как в былые времена, требовали казнить тех, чьи дела расследуют доблестные бойцы батыра Ежова.
новость Новости по теме
27.09.2017 Мединский назвал "гуманным" домашний арест Серебренникова →
26.09.2017 Всех штатных сотрудников Гоголь-центра вызвали в СКР →
16.09.2017 Минкультуры признано потерпевшим по делу Серебренникова →
06.09.2017 Мосгорсуд не изменил меры пресечения обвиняемым по делу "Седьмой студии" →
22.08.2017 В деле Серебренникова есть еще один фигурант - продюсер Воронова →
09.08.2017 Бывшие бухгалтеры "Седьмой студии" дали показания против Серебренникова →
Фото и Видео
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
Реклама
Выбор читателей
новость Умерову дали реальный срок
Ильми Умеров с дочерью и внучкой после оглашения приговора. Фото Антона Наумлюка
новость Охранник Яроша в брянском СИЗО
Александр Шумков и Дмитрий Ярош. Источник: ФБ-группа "Самооборона - Херсон"
новость Сталину ищут место
Бюст Иосифа Сталина. Фото: sibkray.ru
новость Родченков заочно арестован
Григорий Родченков. Фото: championat.com
статья Лай испуганной собаки
РЕКЛАМА
статья Машина колесования
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Курдистан выбрал независимость
Оглашение итогов референдума в Иракском Курдистане. Кадр видео Reuters
новость Малага против Тамбова и Солнцева
Арнольд Спиваковский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
в блоге Сенат хочет мяса
383
новость Facebook зовут в Конгресс
Сенат США
новость Пятая отставка главы региона
Игорь Кошкин. Фото: adm-nao.ru
новость Лидер ХГ: детали биографии
Александр Калинин. Источник: svoboda.org
новость Кадыров требует денег
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Над Росавиацией подшутили
Александр Нерадько. Фото: favt.ru
новость Билборды с перепиской Николая II
Билборд с цитатами из переписки Николая II. Фото: blagovest-info.ru
новость Акция 12 июня: суд над подростком
Задержание Дмитрия Мякшина на акции 12 июня. Фото: zona.media
новость Навальный: акция в Питере
Алексей Навальный. Кадр видео
в блоге Зураб и царь
383
новость Венгрия: ЕС без Украины
МИД Венгрии. Фото: hir.ma
статья В Нью-Йорк через Киев
Виталий Портников