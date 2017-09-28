Реклама

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал фигурантку "дела Седьмой студии", продюсера Екатерину Воронову, сообщает Интерфакс. Она объявлена в международный розыск.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемой Вороновой меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Мера пресечения Вороновой избрана на два месяца с момента задержания.

Воронова была одним из четырех исполнительных продюсеров спектакля режиссера Кирилла Серебренникова "Сон в летнюю ночь". Как утверждают в СКР, этот спектакль поставлен не был, а выделенные на него деньги похищены. Между тем "Сон в летнюю ночь" идет в Гоголь-центре с 2012 года.

О том, что Воронова обвиняется по делу о хищениях в "Седьмой студии", стало известно в августе. Согласно фабуле дела , в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта "Платформа", запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия".

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также, утверждает ведомство, режиссер поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта "Платформа". Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами. Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей.

Суды арестовали экс-генпродюсера АНО "Седьмая студия" Алексея Малобродского и бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву. Сам Серебренников и экс-директор Юрий Итин помещены под домашний арест. По делу также проходит продюсер Екатерина Воронова, она объявлена в розыск. Всем им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Вину обвиняемые не признают, за исключением пошедшей на сделку со следствием Масляевой.

16 сентября стало известно, что потерпевшим по делу признано Минкультуры. Министерство планирует на стадии предварительного следствия подать гражданский иск к обвиняемым с требованием возместить причиненный ущерб, который оценивает в 68 миллионов рублей.