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Также: Право, Криминал, Спецслужбы, Правительство, Экономика, Общество, Происшествия, Россия, Политика | Персоны: Игорь Сечин, Алексей Улюкаев

новость The Bell: Генерал ФСБ Феоктистов дал показания о роли Сечина в деле Улюкаева

02.10.2017
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
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Инициатором оперативной разработки экс-руководителя Минэкономразвития Алексея Улюкаева был глава "Роснефти" Игорь Сечин, рассказал вице-президент компании, генерал ФСБ Олег Феоктистов на закрытом допросе по делу чиновника. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с показаниями силовика.

По сведениям издания, генерал утверждает, что Сечин встретился c Феоктистовым сразу после возвращения с саммита БРИКС на Гоа в октябре 2016 года и рассказал, что Улюкаев якобы вымогает у него взятку в 2 миллиона долларов. По словам Феоктистова, он предложил Сечину помочь с преследованием Улюкаева. Сечин ответил "активным согласием", стал участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях и тайно носить провод для прослушивания.

Разработку Улюкаева вела ФСБ. При этом, заявил Феоктистов, до его встречи с Сечиным спецслужба не занималась министром.

В ноябре прошлого года "Ведомости" писали, что слежка за Улюкаевым и другими высокопоставленными чиновниками велась еще с декабря 2015 года. В публикации говорилось, что кроме министра следили также за вице-премьером Аркадием Дворковичем и помощником президента Андреем Белоусовым.

Феоктистов присутствовал при передаче Сечиным Улюкаеву сумки с деньгами, которая закончилась задержанием министра. Во время оперативного эксперимента глава "Роснефти" лично вел аудиозапись при помощи спецсредств.

Как следует из документов, до этого Феоктистов подал директору ФСБ Александру Бортникову "заявление о противоправной деятельности Улюкаева". Документ также подписал Сечин. В заявлении говорилось, что Улюкаев потребовал от руководителя "Роснефти" 2 миллиона долларов за содействие при приватизации "Башнефти". При отказе выполнять условия министр пригрозил Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности "Роснефти".

Поздно вечером 14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан при выезде из здания "Роснефти". На другой день его отправили под домашний арест. Тогда же Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника "в связи с утратой доверия". Экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

Улюкаев свою вину не признает. 16 августа на первых слушаниях по существу своего дела Улюкаев обвинил Сечина и Феоктистова в провокации получения взятки. СКР, подчеркнул экс-министр, сфабриковал обвинение, "которое основывается исключительно на показаниях Сечина". Свидетельства, подтверждавшие необоснованность обвинения, следователи игнорировали.

"Передача этой сумки (с деньгами. - Ред.) была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые несколько недель ждали передачи взятки", - заметил Улюкаев. При этом, подчеркнул он, информацию о взятке ФСБ получала только от Сечина. Поскольку оперативники спецслужбы так и не дождались передачи взятки, заключил подсудимый, глава "Роснефти" сам позвонил ему и пригласил в свой офис.

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Корзиночка с шитьем

Илья Мильштейн, 06.09.2017

Заботливый Игорь Иванович, бывший чекист и действующий олигарх, проводил мастер-класс по внедрению взятки в багажник обреченного клиента. Он осуществлял заранее в деталях рассчитанную провокацию - и мы все внезапно стали свидетелями того, как это делается у них, у мастеров.
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru

Забирают все круче

15.11.2016

Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.

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Теперь сходитесь

Илья Мильштейн, 18.08.2017

Улюкаев локализует конфликт, сводя его к противостоянию с "провокаторами", и в тот день, когда уже вызванный в суд Сечин на себе узнает, в чем состоит важное отличие кратких заявлений для печати от перекрестного допроса, нас ожидает очень яркое зрелище.
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