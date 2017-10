<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="//graniru.org/Society/Law/m.264421.html"> <img src="//graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/264421.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="//graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: The Bell: Генерал ФСБ Феоктистов дал показания о роли Сечина в деле Улюкаева</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> Главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева стали преследовать по инициативе президента "Роснефти" Игоря Сечина. Такие показания дал вице-президент компании, генерал ФСБ Олег Феоктистов, сообщает The Bell. Как утверждается, ФСБ взяла Сечина в разработку после встречи Сечина и Феоктистова в октябре прошлого года. При этом Сечин стал активно участвовать в оперативных мероприятиях спецслужбы. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>