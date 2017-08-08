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Также: Право, Криминал, Экономика, Правительство, Общество, Происшествия, Россия, Политика | Персоны: Игорь Сечин, Алексей Улюкаев

новость ТАСС: Сечин заявлен свидетелем по делу Улюкаева

08.08.2017
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
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Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявлен свидетелем в процессе экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник, "знакомый с ситуацией".

Во вторник в Замоскворецком райсуде Москвы прошли предварительные слушания по делу бывшего чиновника. На них судья Лариса Семенова продлила домашний арест Улюкаева до 27 января 2018 года, то есть до полугода с момента поступления дела в суд. Это стандартный срок продления меры пресечения в случаях, когда ожидается длительный процесс.

Адвокаты бывшего министра заявили ходатайство о прекращении дела в связи с недоказанностью вины их клиента. Семенова ходатайство отклонила.

Первые слушания по существу дела назначены на 16 августа, начало в 9:30.

Улюкаеву вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, чиновник требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждает обвинение, Улюкаев угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

Улюкаев был задержан вечером 14 ноября 2016 года. На другой день его отправили под домашний арест. Тогда же Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника "в связи с утратой доверия".

1 февраля нынешнего года Reuters сообщил, что при передаче Улюкаеву денег в московском офисе "Роснефти" присутствовал лично Сечин, который и подготовил встречу "в сотрудничестве с представителями правоохранительных органов".

СМИ также писали, что преследование чиновника инициировал вице-президент "Роснефти" по безопасности генерал Олег Феоктистов, в прошлом первый замначальника управления экономической безопасности ФСБ. В марте 2017-го стало известно, что Феоктистов ушел из "Роснефти". Как пояснял Сечин, генерал вернулся на "военную службу".

Еще в ноябре прошлого года, вскоре после открытия дела, в СМИ появилась информация, что между Улюкаевым и Сечиным был посредник. Как утверждалось, чиновник беседовал "с президентом крупного госбанка, который состоял в доверительных отношениях как с самим министром, так и с Сечиным" и банкир пообещал Улюкаеву переговорить с руководителем "Роснефти".

В середине марта нынешнего года "Дождь" передавал, что банкиром был президент ВТБ Андрей Костин, старый друг Улюкаева. Сам Костин это отрицал.

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08.08.2017
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Россия, осень, Улюкаев

Илья Мильштейн, 16.11.2016

Последнее, что высшее начальство теряет в эпоху внутриэлитных разборок и смут, - это чувство опасности, и если Игорь Иваныч сводил счеты с Улюкаевым, не желая перегружать руководство лишними знаниями, то страшновато и за него. Вообще неуязвимых там, наверху, больше не осталось, за одним, быть может, исключением.
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