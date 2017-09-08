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новость Недопустимая разболтанность

Сечин: Оглашение разговора с Улюкаевым - "профессиональный кретинизм"
08.09.2017
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
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383
Пара фраз 08.09.2017
в блоге Сечин за скрытность

Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" оглашение в суде его разговоров с экс-руководителем Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым, обвиняемым в получении взятки.

"Как отношусь? - сказал Сечин "Коммерсанту". - А вот так: это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну".

Глава госкорпорации уточнил, что к гостайне относятся некие сведения в разговоре, которые "не относятся к нему лично". Сечин пояснил, что это не слова об отсутствии перспектив сотрудничества с Японией и Китаем. "Ничего такого я, кстати, не сказал", - добавил он.

По словам Сечина, процесс по делу экс-министра нужно проводить в закрытом режиме. В Замоскворецком райсуде продолжается допрос свидетелей по делу Улюкаева. Всего со стороны обвинения должны выступить 30 человек.

Как передает "Росбалт" со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами дела, при задержании Улюкаева Сечин вопреки инструкции сотрудников ФСБ не произнес ключевых слов, которые бы указывали, что в передаваемой сумке находится взятка. "В беседе с Улюкаевым обязательно должны были быть озвучены два момента. Во-первых, обозначено, что в саквояже находятся именно деньги. Например: "Там два, согласно вашему поручению". Во-вторых, обозначено, что деньги передаются под угрозой создания неприятностей для "Роснефти". Например: "Думаю, больше у нас проблем по вашей линии не возникнет". Ничего этого нет, поэтому запись получилась совсем неубедительной. Ни из одной ее части не возникает подозрение, что Улюкаев понимает, что находится в саквояже и за что ему это дают", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, первоначально предполагалось, что процесс над Улюкаевым будет закрытым, однако потом "все резко поменялось" и "есть ощущение, что такая команда поступила сверху". Экс-министру могут вынести оправдательный приговор, полагает источник.

Во вторник на слушаниях по делу Улюкаева в Замоскворецком райсуде Москвы представители гособвинения огласили расшифровку прослушек телефонного разговора и беседы во время встречи министра и главы "Роснефти" перед задержанием.

В разговоре Сечин упоминает "корзинку с колбасой", которую собирается подарить Улюкаеву. Позже "Ведомости" писали, что глава "Роснефти" традиционно дарит гостям корзинки с мясными изделиями "От Иваныча", сделанными из мяса убитых им на охоте животных.

На том же процессе прокурор Борис Непорожный сообщил, что Сечин лично передал Улюкаеву сумку с 2 миллионами долларов. При передаче денег присутствовал также вице-президент "Роснефти" генерал ФСБ Олег Феоктистов. При этом Сечин сам вел аудиозапись при помощи спецсредств во время проведения оперативного эксперимента в отношении Улюкаева.

Как следует из документов, до этого Феоктистов подал директору ФСБ Александру Бортникову "заявление о противоправной деятельности Улюкаева". Документ также подписал Сечин. В заявлении говорилось, что Улюкаев потребовал от руководителя "Роснефти" 2 миллиона долларов за содействие при приватизации "Башнефти". При отказе выполнять условия министр пригрозил Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности "Роснефти".

По словам прокурора, деньги, которые Сечин передал Улюкаеву, были предварительно осмотрены и обработаны специальным препаратом. Непорожный отметил, что "после обработки поверхности рук" Улюкаева и его водителя на них были обнаружены люминесцентные пятна вещества, нанесенного на взятку. При этом из оглашенных материалов следует, что водитель Улюкаева дотрагивался только до ручки сумки.

В среду Сечин заявил, что Улюкаев совершил преступление, потребовав взятку за согласование сделки с "Роснефтью". "Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал, погрузили машину и сам уехал. В соответствии с Уголовным кодексом это преступление, то есть не о чем даже говорить", - сказал Сечин.

Поздно вечером 14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан при выезде из здания "Роснефти". На другой день его отправили под домашний арест. Тогда же Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника "в связи с утратой доверия". Экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

Улюкаев свою вину не признает. 16 августа на первых слушаниях по существу своего дела Улюкаев обвинил Сечина и Феоктистова в провокации получения взятки. СКР, подчеркнул экс-министр, сфабриковал обвинение, "которое основывается исключительно на показаниях Сечина". Свидетельства, подтверждавшие необоснованность обвинения, следователи игнорировали.

"Передача этой сумки (с деньгами. - Ред.) была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые несколько недель ждали передачи взятки", - заметил Улюкаев. При этом, подчеркнул он, информацию о взятке ФСБ получала только от Сечина. Поскольку оперативники спецслужбы так и не дождались передачи взятки, заключил подсудимый, глава "Роснефти" сам позвонил ему и пригласил в свой офис.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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