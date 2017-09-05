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Также: Право, Криминал, Спецслужбы, Правительство, Экономика, Общество, Происшествия, Россия, Политика | Персоны: Игорь Сечин, Алексей Улюкаев

новость Ручная работа

Обвинение: Сечин лично передал Улюкаеву сумку с 2 миллионами долларов
05.09.2017
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин лично передал министру экономического развития Алексею Улюкаеву сумку с 2 миллионами долларов. Об этом заявил прокурор Борис Непорожный в Замоскворецком суде Москвы в в ходе оглашения письменных доказательств по делу Улюкаева, сообщает Интерфакс.

При передаче денег присутствовал также вице-президент "Роснефти" генрал ФСБ Олег Феоктистов. При этом Сечин сам вел аудиозапись при помощи спецсредств во время проведения оперативного эксперимента в отношении Улюкаева.

Как следует из документов, до этого Феоктистов подал директору ФСБ Александру Бортникову "заявление о противоправной деятельности Улюкаева". Документ также подписал Сечин. В заявлении говорилось, что Улюкаев потребовал от руководителя "Роснефти" 2 миллиона долларов за содействие при приватизации "Башнефти". При отказе выполнять условия министр пригрозил Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности "Роснефти".

По словам прокурора, деньги, которые Сечин передал Улюкаеву, были предварительно осмотрены и обработаны специальным препаратом. Непорожный отметил, что "после обработки поверхности рук" Улюкаева и его водителя на них были обнаружены люминесцентные пятна вещества, нанесенного на взятку. При этом из оглашенных материалов следует, что водитель Улюкаева дотрагивался только до ручки сумки.

Во время задержания Улюкаев заявил, что в сумке находится вино, которое ему подарил Сечин.

Поздно вечером 14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан при выезде из здания "Роснефти". На другой день его отправили под домашний арест. Тогда же Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника "в связи с утратой доверия". Экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

Улюкаев свою вину не признает. 16 августа на первых слушаниях по существу своего дела Улюкаев обвинил Сечина и Феоктистова в провокации получения взятки. СКР, подчеркнул экс-министр, сфабриковал обвинение, "которое основывается исключительно на показаниях Сечина". Свидетельства, подтверждавшие необоснованность обвинения, следователи игнорировали.

"Передача этой сумки (с деньгами. - Ред.) была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые несколько недель ждали передачи взятки", - заметил Улюкаев. При этом, подчеркнул он, информацию о взятке ФСБ получала только от Сечина. Поскольку оперативники спецслужбы так и не дождались передачи взятки, заключил подсудимый, глава "Роснефти" сам позвонил ему и пригласил в свой офис.

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05.09.2017
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Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru

Забирают все круче

15.11.2016

Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Разведение счетов

Илья Мильштейн, 21.11.2016

Провожая министра на покой, Кадыров пишет, что именно он, Улюкаев, "тормозил решение" по отъему у Сечина чеченской нефтянки "без какого-либо обоснования", и далее как бы клеймит коррупционные нравы в Москве. Между тем вообразить министра, вымогающего взятку у Рамзана Ахматовича, еще трудней, нежели у Игоря Иваныча.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Теперь сходитесь

Илья Мильштейн, 18.08.2017

Улюкаев локализует конфликт, сводя его к противостоянию с "провокаторами", и в тот день, когда уже вызванный в суд Сечин на себе узнает, в чем состоит важное отличие кратких заявлений для печати от перекрестного допроса, нас ожидает очень яркое зрелище.
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