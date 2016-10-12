Реклама

"Роснефть" выкупила у государства контрольный пакет акций "Башнефти". Как сообщается на сайте Минэкономразвития, об этом заявил глава ведомства Алексей Улюкаев.

По итогам сделки "Роснефть" получила контроль над 88 951 379 обыкновенными именными акциями "Башнефти", составляющими 50,0755 процента ее уставного капитала. Цена контракта составила 329,69 миллиарда рублей. Вся эта сумма, рассказал Улюкаев, поступит в государственный бюджет.

По утверждению чиновника, государству поступили оферты от двух покупателей. Предложение "Роснефти" оказалось "наилучшим - выше стоимости оценщика".

В конце августа Bloomberg сообщал, что президент "Роснефти" Игорь Сечин обратился к правительству с предложением продать его структуре контрольный пакет "Башнефти" за 5 миллиардов долларов с премией к рынку. Курс доллара на 18 часов 12 октября составил на рынке Forex 63 рубля; таким образом, 5 миллиардов долларов эквивалентны 315 миллиардам рублей - сумме чуть меньше той, которую "Роснефть" заплатила государству.

Раньше одним из ключевых акционеров "Башнефти" была АФК "Система" олигарха Владимира Евтушенкова. Осенью 2014 года, после возбуждения против Евтушенкова уголовного дела, Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры передал государству акции, принадлежащие АФК "Система" и ЗАО "Система-инвест". В январе 2016-го дело против олигарха было закрыто.