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Завершено следствие по делу о взяточничестве, возбужденному против бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции, рассказал собеседник агентства. Теперь бывший министр и его защита приступят к ознакомлению с материалами дела. Далее дело направят в прокуратуру. Если она утвердит обвинительное заключение, материалы уйдут в суд.

Адвокаты обвиняемого от комментариев отказались.

Улюкаев был задержан вечером 14 ноября 2016 года. На другой день его отправили под домашний арест, срок которого в дальнейшем неоднократно продлевался; последний раз - до 15 июля. В конце апреля Мосгорсуд смягчил обвиняемому условия домашнего ареста, разрешив ежедневные двухчасовые прогулки.

15 ноября Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника "в связи с утратой доверия".

Улюкаеву вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, Улюкаев требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

1 февраля Reuters сообщил, что при передаче Улюкаеву денег в московском офисе "Роснефти" лично присутствовал главный исполнительный директор госкомпании Игорь Сечин, который и подготовил встречу "в сотрудничестве с представителями правоохранительных органов".

СМИ также писали, что преследование чиновника инициировал вице-президент "Роснефти" по безопасности генерал Олег Феоктистов, в прошлом первый замначальника управления экономической безопасности ФСБ. В марте стало известно, что Феоктистов ушел из "Роснефти". По словам Сечина, он вернулся на "военную службу".