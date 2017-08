Указ о назначении генерала на должность в спецслужбе должен был подписывать Владимир Путин. Однако, рассказали источники The Bell, в Кремле оказались недовольны слишком активным участием ФСБ в делах нефтяной компании.

