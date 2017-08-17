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Генерала ФСБ Олега Феоктистова после увольнения весной с поста вице-президента "Роснефти" не взяли обратно на работу в спецслужбу. Об этом в среду сообщил The Bell со ссылкой на два неназванных, близких к ФСБ, и один - близкий к "Роснефти".

Указ о назначении генерала на должность в спецслужбе должен был подписывать Владимир Путин. Однако, рассказали источники The Bell, в Кремле оказались недовольны слишком активным участием ФСБ в делах нефтяной компании.

В середине ноября 2016 года имя Феоктистова упоминалось в связи с задержанием главы Минэкомразвития Алексея Улюкаева, против которого открыли дело о взяточничестве. Сообщалось, что именно этот силовик инициировал преследование министра. Также утверждалось, что он лично участвовал в "оперативно-технических мероприятиях".

16 августа 2017-го на первых слушаниях по существу своего дела в Замоскворецком райсуде Москвы Улюкаев обвинил главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина и Феоктистова в провокации получения взятки. Такое заявление бывший министр сделал после оглашения прокурором обвинительного заключения. С подробными показаниями подсудимый выступит позже, после допросов свидетелей обвинения.

До прошлого года Феоктистов, известный также по прозвищам Олег Большой и генерал Фикс, был первым замначальника управления собственной безопасности ФСБ. Сообщалось, что он непосредственно руководил работой 6-й службы УСБ ФСБ, прозванной сечинским спецназом. Генерал считался человеком, близким к Сечину.

Широкой публике Феоктистов стал известен осенью 2007 года в связи с делом генерала Госнаркоконтроля Александра Бульбова. В дальнейшем он руководил задержаниями начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова и его зама Бориса Колесникова. Также 6-я служба задерживала губернатора Сахалина Александра Хорошавина, главу Коми Вячеслава Гайзера, мэра Владивостока Игоря Пушкарева, кировского губернатора Никиту Белых.

В конце августа 2016 года стало известно, что Феоктистова перевели в аппарат прикомандированных сотрудников ФСБ. Силовики из аппарата прикомандированных сотрудников назначаются приказом директора ФСБ на стратегически важные предприятия, такие как госкорпорации, банки и нефтяные компании, для их контроля.

В сентябре генерал был назначен вице-президентом - начальником службы безопасности "Роснефти" и членом ее правления.

Однако в начале марта нынешнего года появилась информация, что Феоктистова уволили как из "Роснефти", так и из ФСБ. Причины этого не сообщались.

Несколькими днями позже Сечин частично подтвердил эту информацию. Он заявил, что генерал ушел из госкомпании и вернулся "на военную службу".

Документально увольнение Феоктистова было оформлено лишь месяцем позже, после прошедшего 5 апреля заседания совета директоров "Роснефти". По информации "Коммерсанта", после задержания Улюкаева вокруг генерала "возникло много шумихи", поэтому было принято решение отозвать его обратно в центральный аппарат спецслужбы. Сообщалось, что Феоктистова собираются назначить замначальника службы экономической безопасности ФСБ.