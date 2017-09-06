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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев совершил преступление, потребовав незаконное вознаграждение за согласование сделки. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, сообщает Интерфакс.

"Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал, погрузили машину и сам уехал. В соответствии с Уголовным кодексом это преступление, то есть не о чем даже говорить", - сказал Сечин.

В Замоскворецком суде Москвы продолжается допрос свидетелей по делу Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Всего по делу заявлено 30 свидетелей обвинения. Сечин ранее заявил, что еще не получал повестку, а самостоятельно являться в суд он не планирует. Допрос свидетелей ведется по мере их явки, поэтому параллельно суд рассматривает письменные доказательства.

Во вторник прокурор Борис Непорожный сообщил, что Сечин лично передал Улюкаеву сумку с 2 миллионами долларов. При передаче денег присутствовал также вице-президент "Роснефти" генерал ФСБ Олег Феоктистов. При этом Сечин сам вел аудиозапись при помощи спецсредств во время проведения оперативного эксперимента в отношении Улюкаева.

Как следует из документов, до этого Феоктистов подал директору ФСБ Александру Бортникову "заявление о противоправной деятельности Улюкаева". Документ также подписал Сечин. В заявлении говорилось, что Улюкаев потребовал от руководителя "Роснефти" 2 миллиона долларов за содействие при приватизации "Башнефти". При отказе выполнять условия министр пригрозил Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности "Роснефти".

По словам прокурора, деньги, которые Сечин передал Улюкаеву, были предварительно осмотрены и обработаны специальным препаратом. Непорожный отметил, что "после обработки поверхности рук" Улюкаева и его водителя на них были обнаружены люминесцентные пятна вещества, нанесенного на взятку. При этом из оглашенных материалов следует, что водитель Улюкаева дотрагивался только до ручки сумки.

Во время задержания Улюкаев заявил, что в сумке находится вино, которое ему подарил Сечин.

Поздно вечером 14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан при выезде из здания "Роснефти". На другой день его отправили под домашний арест. Тогда же Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника "в связи с утратой доверия". Экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

Улюкаев свою вину не признает. 16 августа на первых слушаниях по существу своего дела Улюкаев обвинил Сечина и Феоктистова в провокации получения взятки. СКР, подчеркнул экс-министр, сфабриковал обвинение, "которое основывается исключительно на показаниях Сечина". Свидетельства, подтверждавшие необоснованность обвинения, следователи игнорировали.

"Передача этой сумки (с деньгами. - Ред.) была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые несколько недель ждали передачи взятки", - заметил Улюкаев. При этом, подчеркнул он, информацию о взятке ФСБ получала только от Сечина. Поскольку оперативники спецслужбы так и не дождались передачи взятки, заключил подсудимый, глава "Роснефти" сам позвонил ему и пригласил в свой офис.