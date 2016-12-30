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новость В Иркутской области отменяют режим ЧС

30.12.2016
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
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Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Иркутской области из-за массовых отравлений концентратом для ванн "Боярышник", отменят с 08.00 31 декабря. Как передает РИА "Новости", об этом, сообщает председатель регионального правительства Александр Битаров. Он отметил, что вместо этого в регионе вводится режим повышенной готовности.

"В рамках действия режима будут продолжены мероприятия, направленные на исключение продажи суррогатной спиртосодержащей продукции", - заявил Битаров.

Также в пятницу стало известно, что суд ужесточил меру пресечения одному из главных фигурантов дела об отравлении. Как сообщила представитель СУ Следственного комитета по Иркутской области Карина Головачева, это произошло после жалобы со стороны следователей,

"Одному из главных фигурантов уголовного дела по "Боярышнику" изменили меру пресечения с домашнего ареста на арест сроком на два месяца", - рассказала Головачева, не называя фамилии арестованного и его роли в деле.

Ранее в СКР сообщали, что обвинения предъявлены 16 фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей. В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинения еще шести фигурантам.

О массовых отравлениях в Иркутске стало известно 17 декабря. Большинство из них произошло в микрорайоне Новоленино. В городе и области было объявлено чрезвычайное положение.

На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе, по данным источника агентства, пострадали 123 человека, погибли 76 человек. В стационарах до сих пор находятся восемь человек. Ране в Минздраве региона сообщали, что от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске умерли 77 человек.

После случившегося российские власти решили ограничить торговлю спиртосодержащими жидкостями. 23 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов.

В понедельник Роспотребнадзор ввел на 30 дней запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения. Приостановлена розничная торговля всей такой продукцией, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

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30.12.2016

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