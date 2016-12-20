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новость В Иркутске объявлен день траура по погибшим от суррогатного алкоголя

20.12.2016
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
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В Иркутске объявлен день траура по погибшим от суррогатного алкоголя. Как передает Интерфакс, соответствующий указ подписал губернатор области Сергей Левченко. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

В день траура на всей территории Иркутской области будут приспущены флаги. Всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим в регионе, рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.

В области введен режим ЧС. Руководителем штаба назначен председатель областного правительства Александр Битаров.

Между тем, как передает ИА "Иркутск онлайн", в области обнаружен уже второй цех по производству суррогатного алкоголя. Он располагался в здании бывшего молокозавода на Култукском тракте.

По словам начальника отдела общественной безопасности УВД Иркутска Василия Алексеева, в подпольных цехах были найдены емкости не только с концентратом "Боярышник", но и с аналогичными продуктами - "Витасепт" и "Чистый С". Имеется ли в составе последних метанол, установит лабораторная экспертиза. Всего за два дня в ходе рейдов было изъято более 10 тонн спиртосодержащей продукции.

Первый цех, обнаруженный накануне, располагался в садоводстве имени Шестой пятилетки в Ленинском районе. Кроме "Боярышника" там также выпускалась водка под четырьмя марками. В цехе было изъято 47 пластиковых канистр с суррогатной продукцией. Вся она содержала метанол.

Во вторник стало известно, что от отравления "Боярышником" умер еще один человек. Как передает РИА "Новости", ссылаясь на министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко, в больницах находятся 28 пострадавших, состояние 13 из них крайне тяжелое, надежды на то, что они выживут, практически нет.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил, что от отравления суррогатом умерли 53 человека и 77 пострадали. Установлено, что почти все пострадавшие жили в микрорайоне Ново-Ленино.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска стало известно в субботу. В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией "всякого рода спиртосодержащей продукции" вплоть до изъятия из торговли.

По факту массового отравление возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано в главное следственное управление Следственного комитета. Уже задержаны два продавца.

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20.12.2016

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