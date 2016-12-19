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Не менее 33 человек умерли в Иркутске от отравления спиртосодержащим концентратом "Боярышник". Как передает Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В больницах умерли 20 человек, еще 10 скончались дома. Сейчас под наблюдением врачей находится 15 человек, большинство в тяжелом состоянии", - рассказала пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Лебедева.

До этого руководитель межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Алексей Крупин сообщал о смерти 26 человек. По словам чиновника, концентрат содержал метиловый спирт и антифриз.

"По результатам оперативно-разыскных мероприятий установлено, что отравившиеся употребляли концентрат для принятия ванн "Боярышник", содержащий, согласно этикетке, 93 процента спирта этилового, экстракт боярышника, лимонное масло, глицерин и диэтилфталат. Жидкость произведена в Петербурге по ТУ 9158-007-46931608-01 (документ с таким номером не существует). По результатам экспертизы, спиртосодержащая жидкость содержит метиловый спирт и антифриз", - сказал Крупин.

Следственные органы возбудили уголовное дело статье 238 УК (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках уголовного дела уже задержаны два продавца.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски на рынках, где продавался "Боярышник". В Следственном комитете отметили, что уже установлено свыше 100 мест реализации спиртного.

"Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч литров спиртного, а также выявлены точки реализации косметического средства "Боярышник", - сообщили в СКР, отметив, что изъято свыше 2 тысяч емкостей этого средства общим объемом более 500 литров.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска стало известно в субботу. По предварительным данным, все пострадавшие употребляли парфюмерное косметическое средство "Боярышник".

На сегодняшний день в городские больницы поступили 42 человека. Следствие допрашивает пострадавших, пришедших в стабильное состояние.

Позже в понедельник стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией "всякого рода спиртосодержащей продукции" вплоть до изъятия из торговли. Как передает Интерфакс, премьер распорядился провести необходимые консультации с депутатами Госдумы.

"Больше с этим мириться невозможно. Необходимо предпринять все меры либо для изъятия соответствующих препаратов из розничной торговли либо для того, чтобы их оборот был поставлен под полный контроль, включая упомянутую систему ЕГАИС", - подчеркнул глава правительства.

Отдельно Медведев попросил обратить внимание на проблему полулегального оборота алкосодержащих жидкостей главу МВД Владимира Колокольцева.