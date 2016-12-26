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В России на 30 дней введен запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения. Текст постановления размещен на официальном сайте Роспотребнадзора.

Розничная торговля будет приостановлена для всей спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей, уточнили в ведомстве.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 23 декабря поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней.

"Если вы считаете, что это решение сейчас оправдано, тогда, наверное, нужно принять постановление Роспотребнадзора и Санэпиднадзора, ну и следить за тем, каким образом оно реализуется в преддверии больших новогодних праздников", - сказал Медведев. Премьер напомнил, что в настоящее время готовятся системные меры, направленные на упорядочение оборота спиртосодержащей жидкости в целом.

По последним данным, жертвами отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске стали 76 человек. В больницах остаются 18 пострадавших от отравления. 20 человек выписаны за прошедшую неделю, девять покинули лечебные учреждения самовольно.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о гибели людей по части 238 УК (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). К настоящему времени задержано 23 подозреваемых.

В рамках уголовного дела задержано 23 человека, в том числе заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов - в отношении него возбуждено дело по части 3 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

О массовых отравлениях в Иркутске стало известно 17 декабря. Большинство из них произошло в микрорайоне Новоленино. В городе и области объявлено чрезвычайное положение.