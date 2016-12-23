О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Health/m.257660.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Health/m.257660.html
Также: Здоровье, Регионы, Криминал, Общество, Россия, Происшествия, Политика

новость По делу о массовом отравлении в Иркутске задержали только продавцов

23.12.2016
Концентрат "Боярышник". Фото: gottstat.com
Концентрат "Боярышник". Фото: gottstat.com
Реклама

Среди задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске нет производителей "Боярышника". Как передает Интерфакс, об этом сообщил представитель Ленинского райсуда Иркутска.

"Среди задержанных - владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы - в основном женщины с детьми, несудимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, в суде они запросили переводчиков.

Всего по делу о массовом отравлении жителей Иркутска задержаны 13 индивидуальных предпринимателей и их помощников. Некоторые из них отправлены под домашний арест.

Между тем, как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения региона, число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске увеличилось до 74 человек. "Общее число пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, по данным министерства, за прошедшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона - Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока не уточняется.

По данным МВД, за четыре дня в Иркутске изъято более 22 тысяч литров алкоголя, который продавался с нарушениями законодательства. По словам официального представительства ведомства Ирины Волк, десять тысяч бутылок "Боярышника" полицейские нашли в подвале одного из коттеджей.

О массовых отравлениях в Иркутске стало известно в субботу. Большинство из них произошло в микрорайоне Новоленино. В городе и области объявлено чрезвычайное положение.

Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК (производство, хранение или сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). За это преступление кодекс предусматривает до 10 лет колонии. Дело передано в центральный главк СКР. Во вторник в город прилетел председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
23.12.2016

новость Новости по теме
22.12.2016 ТАСС: Часть погибших в Иркутске умерла от отравления неизвестным ядом →
21.12.2016 Путин поручил изменить акцизы на алкоголь для снижения спроса на суррогаты →
21.12.2016 По делу об отравлении "Боярышником" в Иркутске задержаны 11 человек →
20.12.2016 Число погибших от отравления концентратом "Боярышник" в Иркутске выросло до 58 →
20.12.2016 В Иркутске объявлен день траура по погибшим от суррогатного алкоголя →
19.12.2016 От отравления концентратом "Боярышник" в Иркутске умерли 49 человек →
Фото и Видео
27526
Play own
Забеременела - рожай!
24804
Play own
"Право на жизнь"
22382
Play own
"За доступную медицину"
Митинг врачей в Москве. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Шествие и митинг "За доступную медицину" (15 фото)
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Российская онкология
Виталий Портников
новость Турецких солдат сожгли заживо
Казнь турецких солдат боевиками ИГ. Кадр видеоролика
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
статья Темные речи Володина
Илья Мильштейн
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
новость В Германии предотвратили теракт
Торговый центр CentrO в Оберхаузене. Фото: parkhotel-oberhausen.de
новость Соревнования переносят из России
Логотип Международного союза биатлонистов
новость Чечня: расстрел вместо боя
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
статья Сирия как подстава
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Крепость "Россия"
383
новость Госдеп вступился за "иноагентов"
Госдепартамент США. Фото: Википедия
в блоге Исходя из закона
383
новость Карауловой дали 4,5 года
Варвара Караулова на оглашении приговора. Кадр трансляции ТАСС
новость Чудновец оставили под стражей
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы "Вконтакте"
в блоге Как судят за украинские книги
12461
новость Тюрьма за брелок с видеокамерой
Брелок с видеорегистратором. Фото: vashacamera.ru
новость Исламисты: Мы не убивали Карлова
Убийство посла Андрея Карлова. Кадр видеозаписи
новость Савченко исключили из делегации в ПАСЕ
Надежда Савченко на апелляции по делу УНА-УНСО в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Москва: срок за участие в АТО
Кирилл Банецкий на Украине. Источник: moslenta.ru
новость Песков: Диалог с США заморожен
Барак Обама и Владимир Путин