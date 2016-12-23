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Среди задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске нет производителей "Боярышника". Как передает Интерфакс, об этом сообщил представитель Ленинского райсуда Иркутска.

"Среди задержанных - владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы - в основном женщины с детьми, несудимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, в суде они запросили переводчиков.

Всего по делу о массовом отравлении жителей Иркутска задержаны 13 индивидуальных предпринимателей и их помощников. Некоторые из них отправлены под домашний арест.

Между тем, как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения региона, число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске увеличилось до 74 человек. "Общее число пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, по данным министерства, за прошедшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона - Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока не уточняется.

По данным МВД, за четыре дня в Иркутске изъято более 22 тысяч литров алкоголя, который продавался с нарушениями законодательства. По словам официального представительства ведомства Ирины Волк, десять тысяч бутылок "Боярышника" полицейские нашли в подвале одного из коттеджей.

О массовых отравлениях в Иркутске стало известно в субботу. Большинство из них произошло в микрорайоне Новоленино. В городе и области объявлено чрезвычайное положение.

Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК (производство, хранение или сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). За это преступление кодекс предусматривает до 10 лет колонии. Дело передано в центральный главк СКР. Во вторник в город прилетел председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.