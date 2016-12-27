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новость Замминистра Иркутской области стала подозреваемой по делу о массовом отравлении "Боярышником"

27.12.2016
Здание правительства Иркутской области. Фото: irkobl.ru
Здание правительства Иркутской области. Фото: irkobl.ru
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Замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова стала фигуранткой дела о массовом отравлении концентратом "Боярышник". Как передает Интерфакс, ссылаясь на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко, чиновницу подозревают в халатности.

По словам представителя СКР, в ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором говорилось о продаже алкогольной продукции в торговом павильоне. В 2015-2016 годах продавец трижды допускал нарушения, однако павильон не был закрыт, а его арендатору выносились лишь предупреждения и штрафы.

"В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение", - сказала Петренко.

Это, по ее словам, привело к тому, что павильон продолжил работать, а в декабре в нем стала продаваться спиртосодержащая жидкость "Боярышник", ставшая причиной массовой гибели людей.

По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске умерли 77 человек. В больницах остаются 16 отравившихся. Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Михаил Лужнов.

Чиновник также подозревается в халатности: по данным следствия, с мая в управление неоднократно сообщали о незаконной продаже на территории области "Боярышника", а также о введении запрета на его розничную продажу. Однако Лужнов не предпринял мер по проверке поступившей информации.

Во вторник стало известно, что Кировский суд города не смог избрать ему меру пресечения, поскольку Лужнова не доставили на заседание из СИЗО. Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что замглавы иркутского Роспотребнадзора госпитализирован с сердечным приступом.

"Лужнов находится в больнице, куда он был доставлен с подозрением на сердечный приступ. Меру пресечения ему изберут после того, как он будет выписан из медучрежения", - сказал собеседник агентства.

О массовых отравлениях в Иркутске стало известно 17 декабря. Большинство из них произошло в микрорайоне Новоленино. В городе и области объявлено чрезвычайное положение.

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27.12.2016

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