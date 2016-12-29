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новость Роспотребнадзор за три дня арестовал более 4 тысяч литров спиртосодержащих жидкостей

29.12.2016
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
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За первые три дня действия запрета на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей Роспотребнадзор арестовал более 4 тысяч литров такой продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Специалисты Роспотребнадзора проверили более 2,2 тысяч торговых точек и арестовали свыше 150 тысяч единиц запрещенной продукции общим объемом 4,2 тысяч литров. Чаще всего запрещенные жидкости встречались в продаже в Волгоградской, Саратовской, Кировской областях, а также в Республике Коми. Результаты проверок переданы в правоохранительные органы.

В среду Роспотребнадзор уточнил список запрещенных жидкостей. В ведомстве разъяснили, что под запрет не подпадают товары, которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, либо консистенцию в виде геля, пены, спрея, крема или масла, "что предотвращает использование указанной продукции" в качестве алкогольного суррогата.

Разъяснения Роспотребнадзора потребовались, так как в ряде регионов запретили торговлю вообще всеми косметическими товарами с содержанием спирта, включая аэрозоли и лосьоны после бритья, цена которых в три и более раз превышает цену бутылки водки. Ритейлеры заявили, что подобный запрет может привести к убыткам в общей сложности более 10 миллиардов рублей.

После массового отравления в Иркутске концентратом для ванн "Боярышник", жертвами которого стали 77 человек, российские власти решили ограничить торговлю спиртосодержащими жидкостями.

23 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов. "Если вы считаете, что это решение сейчас оправдано, тогда, наверное, нужно принять постановление Роспотребнадзора и Санэпиднадзора, ну и следить за тем, каким образом оно реализуется в преддверии больших новогодних праздников", - сказал Медведев.

В понедельник Роспотребнадзор ввел на 30 дней запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения. Приостановлена розничная торговля всей такой продукцией, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

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29.12.2016

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