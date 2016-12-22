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новость ТАСС: Часть погибших в Иркутске умерла от отравления неизвестным ядом

22.12.2016
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
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37 человек, погибших от отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутске, отравились не метанолом, а другим неизвестным ядом. Как передает ТАСС, об этом сообщил источник в медицинских кругах региона.

Также врачи зафиксировали первый случай отравления контрафактной водкой. "Одна из жертв массового отравления, жительница Ленинского района, умерла на дому. Ее родственники сообщили медикам, что она употребляла водку "Белая береза", - рассказала начальник департамента здравоохранения и социальной защиты Иркутска Наталья Тарабан.

Информацией о составе этого контрафактного продукта власти пока не располагают.

Согласно последним данным, число погибших от отравления суррогатным концентратом "Боярышник" в Иркутске достигло 71 человека. По словам представителя Минздрава региона Татьяны Шкурской, общее число пострадавших - 117. "За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36", - приводит слова Шкурской РИА "Новости".

О массовых отравлениях в Иркутске стало известно в субботу. Большинство из них произошло в микрорайоне Новоленино. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК (производство, хранение или сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). За это преступление кодекс предусматривает до 10 лет колонии. Дело передано в центральный главк СКР. Во вторник в город прилетел председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В рамках уголовного дела задержаны 11 человек - индивидуальные предприниматели и розничные торговцы.

Комментарии 107 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.12.2016

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