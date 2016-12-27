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Правительство не намерено вносить в список рецептурных препаратов валокордин, йод и зеленку. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин, сообщает Интерфакс.

"Никакой задачи усложнить доступ к этим препаратам для граждан не существует", - сказал вице-премьер. На уточняющий вопрос, значат ли его слова, что валокордин, йод и зеленка по-прежнему будут продаваться без рецепта, Хлопонин ответил: "Конечно, они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают".

Вице-премьер пояснил, что эти препараты необходимо постоянно иметь под рукой. "То есть, если ребенок разбил коленку, вы не побежите к врачу за рецептом. Йод и зеленка - это то, что нужно сию секунду. Это должно быть в каждом доме", - сказал Хлопонин.

Ранее во вторник вице-премьер заявил, что со второго квартала 2017 года все спиртосодержащие лекарства "двойного назначения" будут в аптеках будет отпускаться по рецепту. Он отметил, что в сейчас идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит также добавить йод, зеленку и другие препараты.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что уже приняты меры, которые регламентируют передачу в аптеках потребителям лекарств, содержащих спиртовые настойки. "Это и количественный учет - не больше двух в руки, это объем самой тары, в которой эти препараты выпускаются, - маленькие пузырьки", - привела примеры министр. По ее словам, сейчас "активно обсуждается вопрос о возможном рецептурном отпуске". "Он не бесспорный, он должен быть оценен с разных сторон, поскольку пожилые люди, являющиеся основными потребителями, валокордина, корвалола, боярышника и других, естественно, привыкли к тому, что эти препараты под рукой, это препараты каждого дня", - заметила Скворцова.

После массового отравления в Иркутске концентратом для ванн "Боярышник", жертвами которого к настоящему времени стали 77 человек, российские власти решили ограничить торговлю спиртосодержащими жидкостями.

23 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов. "Если вы считаете, что это решение сейчас оправдано, тогда, наверное, нужно принять постановление Роспотребнадзора и Санэпиднадзора, ну и следить за тем, каким образом оно реализуется в преддверии больших новогодних праздников", - сказал Медведев.

В понедельник Роспотребнадзор ввел на 30 дней запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения. Розничная торговля будет приостановлена для всей такой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей, уточнили в ведомстве.