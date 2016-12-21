О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Health/m.257605.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Health/m.257605.html
Также: Здоровье, Регионы, Криминал, Общество, Россия, Происшествия, Политика

новость По делу об отравлении "Боярышником" в Иркутске задержаны 11 человек

21.12.2016
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
Реклама

В рамках уголовного дела о массовом отравлении концентратом "Боярышник" в Иркутске задержаны 11 человек. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Данные люди задержаны по возбужденному уголовному делу. Часть из них между собой не связаны. Для их задержаний было достаточно оснований. Все остальные подробности являются тайной следствия", - сообщил представитель полиции на заседании городской комиссии по ЧС.

На данный момент, по информации Минздрава, число погибших в Иркутске достигло 60 человек. "На текущий момент 60 погибших от употребления суррогатных спиртосодержащих средств. (Новые жертвы. - Ред.) скончались не в медицинских организациях: тела были доставлены в наше бюро судмедэкспертизы", - сказали в пресс-службе.

Всего с учетом умерших от отравлений пострадало 105 человек. 40 находятся на стационарном лечении. "И пять выписаны в связи с улучшением состояния здоровья и медицинскими показаниями", - отметили в министерстве.

Накануне в Иркутск прилетел председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Как говорится в сообщении на сайте СКР, он лично скоординировал работу следователей.

После этого в городе были задержаны 9 человек - индивидуальные предприниматели и продавцы в торговых павильонах на рынках "Прогресс", "Привоз", "Бакалея" и в других местах. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Согласно допросам задержанных, а также показаниям потерпевших и свидетелей, торговля "Боярышником" велась на протяжении длительного времени. Жидкость поступала в торговые точки без каких-либо документов и продавалась "из-под полы" для употребления в качестве алкогольного напитка.

В сообщении СКР отмечается, что фактов отравления метанолом ранее не фиксировалось.

По уголовному делу проведено 11 обысков в местах реализации, более 90 осмотров, назначено порядка 70 экспертиз, в том числе судебно-медицинских, химических, технических и других. В качестве свидетелей допрошено более 100 человек.

"В настоящее время проводятся следственные действия в Петербурге и РСО-Алании по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник", - отмечается в сообщении.

О массовом отравлении "Боярышником" в Иркутске стало известно в субботу. Большинство отравлений произошло в микрорайоне Новоленино. В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией "всякого рода спиртосодержащей продукции" вплоть до изъятия ее из оборота.

Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК (производство, хранение или сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). За это преступление кодекс предусматривает до 10 лет колонии. Дело передано в центральный главк СКР. По нему уже задержаны два продавца.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.12.2016

новость Новости по теме
20.12.2016 Число погибших от отравления концентратом "Боярышник" в Иркутске выросло до 58 →
20.12.2016 В Иркутске объявлен день траура по погибшим от суррогатного алкоголя →
19.12.2016 От отравления концентратом "Боярышник" в Иркутске умерли 49 человек →
Фото и Видео
27526
Play own
Забеременела - рожай!
24804
Play own
"Право на жизнь"
22382
Play own
"За доступную медицину"
Митинг врачей в Москве. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Шествие и митинг "За доступную медицину" (15 фото)
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Обама предупредил Путина
Владимир Путин и Барак Обама в Париже. Фото пресс-службы Кремля
новость Чеченские батальоны для Асада
Апти Болотханов и Александр Захарченко. Источник: novayagazeta.ru
статья Убийство посла: мнения
Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru
статья Сирия как подстава
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
статья Встреча Михалкова с Поветкиным
Илья Мильштейн
новость ООН осудила оккупацию Крыма
Заседание Генассамблеи ООН. Фото с сайта cuuna.org
новость Навального не пустят на выборы
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
новость Переговоры "друзей" Сирии
Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Фото: mid.ru
новость Под арест за пару фраз
Мост Золотой во Владивостоке. Фото: vladik.me
новость Два года за пост в ЖЖ
Алексей Кунгуров. Кадр "Нейромира-ТВ"
новость Выплату компенсаций задержат
Пенсионерка. Фото: wpravda.com
новость Музыкальный "экстремизм" в Калуге
Роман Гришин. Фото с личной ФБ-страницы
статья Алеппо и мировое бездушие
Виталий Портников
новость Пригожин под санкциями США
Евгений Пригожин. Фото: restoranoff.ru
новость ФСИН грозит Дадину иском
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
новость Арест в администрации Приморья
Сергей Сидоренко. Фото: primorsky.ru
новость Грозный: подсчет потерь
Моджахеды, убитые под Грозным. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость Террорист может быть на свободе
После теракта в Берлине, 19.12.2016. Кадр видео из твиттера @jpney
новость Выборщики выбрали Трампа
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com