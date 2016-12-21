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В рамках уголовного дела о массовом отравлении концентратом "Боярышник" в Иркутске задержаны 11 человек. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Данные люди задержаны по возбужденному уголовному делу. Часть из них между собой не связаны. Для их задержаний было достаточно оснований. Все остальные подробности являются тайной следствия", - сообщил представитель полиции на заседании городской комиссии по ЧС.

На данный момент, по информации Минздрава, число погибших в Иркутске достигло 60 человек. "На текущий момент 60 погибших от употребления суррогатных спиртосодержащих средств. (Новые жертвы. - Ред.) скончались не в медицинских организациях: тела были доставлены в наше бюро судмедэкспертизы", - сказали в пресс-службе.

Всего с учетом умерших от отравлений пострадало 105 человек. 40 находятся на стационарном лечении. "И пять выписаны в связи с улучшением состояния здоровья и медицинскими показаниями", - отметили в министерстве.

Накануне в Иркутск прилетел председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Как говорится в сообщении на сайте СКР, он лично скоординировал работу следователей.

После этого в городе были задержаны 9 человек - индивидуальные предприниматели и продавцы в торговых павильонах на рынках "Прогресс", "Привоз", "Бакалея" и в других местах. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Согласно допросам задержанных, а также показаниям потерпевших и свидетелей, торговля "Боярышником" велась на протяжении длительного времени. Жидкость поступала в торговые точки без каких-либо документов и продавалась "из-под полы" для употребления в качестве алкогольного напитка.

В сообщении СКР отмечается, что фактов отравления метанолом ранее не фиксировалось.

По уголовному делу проведено 11 обысков в местах реализации, более 90 осмотров, назначено порядка 70 экспертиз, в том числе судебно-медицинских, химических, технических и других. В качестве свидетелей допрошено более 100 человек.

"В настоящее время проводятся следственные действия в Петербурге и РСО-Алании по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник", - отмечается в сообщении.

О массовом отравлении "Боярышником" в Иркутске стало известно в субботу. Большинство отравлений произошло в микрорайоне Новоленино. В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией "всякого рода спиртосодержащей продукции" вплоть до изъятия ее из оборота.

Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК (производство, хранение или сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). За это преступление кодекс предусматривает до 10 лет колонии. Дело передано в центральный главк СКР. По нему уже задержаны два продавца.